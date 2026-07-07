Ripartono i cantieri in corso Moncalieri, la Città assicura: "Lavori chiusi entro l'estate"

I cantieri di corso Moncalieri ripartiranno venerdì 10 luglio con l'obiettivo di chiudersi entro fine agosto, riducendo le corsie e cancellando 8 posti auto nel tratto tra Ponte Isabella e via Febo. Dopo le proteste di residenti e negozianti che a maggio avevano spinto a sospendere i lavori, la Città di Torino ha ridefinito i tempi dell'intervento di riqualificazione legato al programma "Torino Cambia". I cantieri puntano ad allargare il marciapiede lato collina per mettere in sicurezza l'accesso pedonale al Parco Leopardi. A fare chiarezza è stato l'Assessorato alla Cura della città in risposta a un'interpellanza del consigliere Pierlucio Firrao.

Sulla vicenda è intervenuto con fermezza lo stesso Firrao, capogruppo di Torino Bellissima, sottolineando che: "La revisione del progetto, fortunatamente, non dovrebbe ridurre il numero di corsie, anche se saranno più strette". Il consigliere ha poi lanciato una stoccata politica all'amministrazione: "La Giunta deve smettere di demonizzare l'auto e di complicarne l'utilizzo. Torino è la città dell'auto solo davanti ai sindacati". In conclusione, Firrao ha espresso chiaramente le aspettative del suo gruppo: "Ora ci aspettiamo lavori rapidi, tempi rispettati e una viabilità che funzioni davvero".

Per limitare l'impatto sul traffico in un asse fondamentale per la viabilità, Palazzo Civico sfrutterà le vacanze estive e la chiusura delle scuole. I cittadini saranno avvisati con cartelli stradali posizionati già in questi giorni e tramite i pannelli informativi elettronici attivati 48 ore prima dell'avvio.

I monitoraggi del traffico hanno permesso di rimodulare la carreggiata ed evitare il blocco della circolazione. In direzione nord, verso il centro, la strada subirà un lieve restringimento che aiuterà anche a moderare la velocità, dato che l'autovelox della zona non è più operativo da anni. In questa direzione i flussi convergono già naturalmente in un'unica corsia. Discorso diverso per la direzione sud, che manterrà invece le due corsie originarie poiché i test di maggio avevano dimostrato che l'imbuto creava code insostenibili solo verso quella direttrice. L'attuale disposizione dei cantieri riproduce già l'assetto finale e non sta registrando particolari criticità.

L'allargamento del marciapiede sacrificherà comunque 8 posti auto complessivi. Sette stalli destinati alla sosta serale e notturna verranno eliminati nel primo tratto di strada per fluidificare il traffico. Un ultimo parcheggio verrà rimosso stabilmente vicino allo slargo del Parco Leopardi per garantire una migliore visibilità e sicurezza ai veicoli in uscita. Questa soluzione è già stata approvata dalla Circoscrizione e dalla Polizia Locale.