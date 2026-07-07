Più sicurezza per studenti e genitori del liceo francese: arriva l'attraversamento pedonale rialzato

Più sicurezza per i bambini e genitori del liceo francese Jean Giono: hanno preso infatti il via i lavori per la realizzazione dell'attraversamento rialzato su Strada Superga, a Torino. Si tratta di uno snodo complicato per l'immissione su corso Casale delle automobili che arrivano dalla collina. Non distante, a ottobre 2023, la 16enne Emilia Maidaska era stata investita e uccisa proprio sulle strisce pedonali, e in seguito l'Amministrazione aveva realizzato all'altezza del civico 246 un attraversamento rialzato.
Abbattimento delle barriere architettoniche
Oggi parte un intervento analogo in Strada Superga per mettere in sicurezza le strisce su strada Superga, su richiesta delle mamme e papà, oltre che degli insegnanti della scuola. Oltre all'attraversamento rialzato, verranno anche battute le barriere architettoniche, con l'obiettivo di garantire un percorso più sicuro e accessibile a tutti e tutte.
"In questi anni - spiega l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta - ho cercato di raccogliere e dare risposta alle tante istanze provenienti dal territorio, con un’attenzione particolare alla sicurezza stradale, soprattutto per i pedoni e per i soggetti più fragili". I lavori saranno completati nel giro di un paio di giorni.
"Tradurre le richieste della cittadinanza in azioni concrete è il modo migliore per rendere la nostra città sempre più sicura e vivibile" chiosa Foglietta.