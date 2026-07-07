Più sicurezza per studenti e genitori del liceo francese: arriva l'attraversamento pedonale rialzato

Più sicurezza per i bambini e genitori del liceo francese Jean Giono: hanno preso infatti il via i lavori per la realizzazione dell'attraversamento rialzato su Strada Superga, a Torino. Si tratta di uno snodo complicato per l'immissione su corso Casale delle automobili che arrivano dalla collina. Non distante, a ottobre 2023, la 16enne Emilia Maidaska era stata investita e uccisa proprio sulle strisce pedonali, e in seguito l'Amministrazione aveva realizzato all'altezza del civico 246 un attraversamento rialzato .

Abbattimento delle barriere architettoniche

Oggi parte un intervento analogo in Strada Superga per mettere in sicurezza le strisce su strada Superga, su richiesta delle mamme e papà, oltre che degli insegnanti della scuola. Oltre all'attraversamento rialzato, verranno anche battute le barriere architettoniche, con l'obiettivo di garantire un percorso più sicuro e accessibile a tutti e tutte.

"In questi anni - spiega l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta - ho cercato di raccogliere e dare risposta alle tante istanze provenienti dal territorio, con un’attenzione particolare alla sicurezza stradale, soprattutto per i pedoni e per i soggetti più fragili". I lavori saranno completati nel giro di un paio di giorni.

"Tradurre le richieste della cittadinanza in azioni concrete è il modo migliore per rendere la nostra città sempre più sicura e vivibile" chiosa Foglietta.