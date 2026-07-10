Metro 1, Infra.To rescinde il contratto con la socità ICI

Infra.To, in qualità di Stazione Appaltante per i lavori di realizzazione del prolungamento ovest della Linea 1 della metropolitana, comunica di aver deliberato, nel corso di un Consiglio di Amministrazione straordinario tenutosi in data odierna, la risoluzione del contratto con la società Italiana Costruzioni S.p.A. (ICI)

Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di accesso alla proposta di concordato presentata dalla società ICI. Il 7 Luglio, la stessa Ici ha presentato istanza di liquidazione.

Infra.To, che fino ad oggi aveva attivato misure straordinarie per garantire la continuità delle attività di cantiere, attraverso il pagamento diretto di subappaltatori, lavoratori e fornitori, ha adottato tale decisione in considerazione dell’impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale con ICI e a tutela dell’interesse pubblico.

Prossimi passi

Infra.To procederà ora con la redazione dello stato di consistenza dei cantieri e successivamente, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie aggiuntive, avvierà una nuova procedura finalizzata al completamento dell’opera.

Stato di avanzamento dei lavori

L’investimento complessivo per la realizzazione delle opere civili della tratta “Fermi – Cascine Vica” ammonta a circa:

65 milioni di euro per il I lotto (da Fermi a Collegno Centro);

77 milioni di euro per il II lotto (da Collegno Centro a Cascine Vica).

Ad oggi lo stato di avanzamento delle opere civili risulta il seguente: