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Moncalieri | 10 luglio 2026, 15:37

Tutto pronto a Moncalieri per il via della festa del beato Bernardo

Momento clou della patronale sarà la rievocazione storica di sabato sera. Mercoledì 15 gran conclusione con i fuochi d'artificio

Una foto d'archivio della rievocazione storico-religiosa

Una foto d'archivio della rievocazione storico-religiosa

A Moncalieri è tutto pronto per il ritorno della festa patronale in onore del beato Bernardo di Baden. In programma un ricco calendario di eventi e iniziative.

Sabato 11 luglio - ore 21 – Piazza Vittorio Emanuele II

Rievocazione storico-religiosa. A seguire processione con l’urna delle reliquie del Patrono attraverso le vie del centro storico fino alla chiesa del Beato Bernardo a Borgo Aje; presiede S.E.R. Mons. Marco Arnolfo – Arcivescovo di Vercelli.

Domenica 12 luglio - ore 10 – Piazza Failla

Accoglienza musicale alla Delegazione della Città gemellata di Baden Baden a cura dell’Associazione Filarmonica Moncalieri.

ore 10,30 – Chiesa Beato Bernardo

S. Messa solenne alla presenza delle Autorità cittadine e dei Gruppi Storici.

ore 20 – Piazzale chiesa Beato Bernardo

Cena con frittura di pesce e molto altro (prenotazioni tel 011.6407428 Pro Loco Moncalieri), a seguire serata danzante con l’Orchestra Loris Gallo.

Lunedi 13 luglio - ore 20 – Piazzale chiesa beato Bernardo

Cena con porchetta e molto altro, a seguire serata danzante con l’Orchestra I Ragazzi del Villaggio. Ore 23 – Piazzale chiesa Beato Bernardo Estrazione premi della Lotteria.

Martedì 14 luglio - ore 21 – Chiesa S. Maria della Scala

Concerto in onore del Patrono con l’Orchestra Arsnova (musiche di Verdi – Puccini – Von Weber).

Mercoledì 15 luglio - ore 21 – Chiesa S. Maria della Scala

S. Messa solenne concelebrata dai sacerdoti della Città, alla presenza delle Autorità e delle Associazioni cittadine.

Ore 23 – Spettacolo di fuochi d’artificio sul Po Visibili da via Goito, lungo Po Abellonio, terrazza piazzale Aldo Moro, belvedere viale Castello.

Massimo De Marzi

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