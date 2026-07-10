Tutto pronto a Moncalieri per il via della festa del beato Bernardo

A Moncalieri è tutto pronto per il ritorno della festa patronale in onore del beato Bernardo di Baden. In programma un ricco calendario di eventi e iniziative.
Sabato 11 luglio - ore 21 – Piazza Vittorio Emanuele II
Rievocazione storico-religiosa. A seguire processione con l’urna delle reliquie del Patrono attraverso le vie del centro storico fino alla chiesa del Beato Bernardo a Borgo Aje; presiede S.E.R. Mons. Marco Arnolfo – Arcivescovo di Vercelli.
Domenica 12 luglio - ore 10 – Piazza Failla
Accoglienza musicale alla Delegazione della Città gemellata di Baden Baden a cura dell’Associazione Filarmonica Moncalieri.
ore 10,30 – Chiesa Beato Bernardo
S. Messa solenne alla presenza delle Autorità cittadine e dei Gruppi Storici.
ore 20 – Piazzale chiesa Beato Bernardo
Cena con frittura di pesce e molto altro (prenotazioni tel 011.6407428 Pro Loco Moncalieri), a seguire serata danzante con l’Orchestra Loris Gallo.
Lunedi 13 luglio - ore 20 – Piazzale chiesa beato Bernardo
Cena con porchetta e molto altro, a seguire serata danzante con l’Orchestra I Ragazzi del Villaggio. Ore 23 – Piazzale chiesa Beato Bernardo Estrazione premi della Lotteria.
Martedì 14 luglio - ore 21 – Chiesa S. Maria della Scala
Concerto in onore del Patrono con l’Orchestra Arsnova (musiche di Verdi – Puccini – Von Weber).
Mercoledì 15 luglio - ore 21 – Chiesa S. Maria della Scala
S. Messa solenne concelebrata dai sacerdoti della Città, alla presenza delle Autorità e delle Associazioni cittadine.
Ore 23 – Spettacolo di fuochi d’artificio sul Po Visibili da via Goito, lungo Po Abellonio, terrazza piazzale Aldo Moro, belvedere viale Castello.