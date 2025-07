Sul monopattino senza casco, 155 multe in 2 settimane: giro di vite della Municipale per le strade di Torino

Monopattini che sfrecciano in contromano, mancato uso del casco, non rispetto del codice della strada. Sono questi alcuni dei comportamenti scorretti cui ogni giorno capita di assistere nelle strade di Torino.

Più controlli

Cattive azioni che aumentano in estate, complice il caldo ed il maggior uso di mezzi più green di spostamento come biciclette e monopattini. Con l’arrivo dell’estate la Polizia Locale di Torino - su input dell'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda - ha quindi intensificato i controlli sulla mobilità sostenibile, con un focus particolare sull’uso del casco per chi si mette alla guida di un monopattino, obbligatorio per legge.

15enne morto

Ma al di là della normativa, c'è anche una questione di sicurezza: lo scorso 23 giugno è morto il 15 enne Francesco Arauco, dopo essere stato investito il giorno prima mentre si trovava a bordo del mezzo elettrico.

155 multe a chi è senza casco

Nell’ultima settimana di giugno e nella prima di luglio sono stati organizzati complessivamente 62 servizi dedicati da parte delle pattuglie della Polizia Locale. Complessivamente i Civich hanno fatto 380 multe, di cui 155 per mancato uso del casco. Al primo posto troviamo le sanzioni per malasosta (188), mentre la restante parte per violazioni varie.

Le multe

Ma a quanto ammontano le sanzioni? Per il mancato uso del casco la multa va da 50 a 250 euro, mentre la circolazione contromano da 200 a 800 euro. Per sosta irregolare la sanzione va da 41 a 168 euro.

"Con l'estate e l'aumento della mobilità alternativa - chiarisce l'assessore Porcedda - abbiamo pianificato un maggior numero di controlli. Da una parte siamo soddisfatti dall'aver intercettato comportamenti sbagliati, prima che potesse succedere qualcosa di grave".

"Dall'altro - aggiunge l'esponente della giunta - spiace rilevare che c'è poca cultura sulla sicurezza: molti vanno in giro senza casco. Faremo delle campagne di sensibilizzazione sul tema".

I numeri del 2025

Nei primi cinque mesi del 2025 la Municipale ha accertato 2291 sanzioni totali, di cui 1516 per sosta irregolare, 775 per comportamenti irregolari e 409 per mancati utilizzi del casco.