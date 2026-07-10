Le giovani ginnaste torinesi premiate dal Comune per il primo posto nazionale

Le giovani ginnaste torinesi sono salite sul gradino più alto del podio a livello nazionale e sono state premiate dalla Città. A vincere il titolo italiano di ginnastica ritmica è stata infatti la società torinese ASD Eurogymnica, vincitrice del titolo italiano dell'Insieme Giovanile a Folgaria, in Trentino, lo scorso 7 giugno.

Campionesse tra i 13 e i 14 anni

Le giovani campionesse sono Giulia Capriolo, Nicole Ciobanu, Arianna Cortese, Amely Sordi, Matilde Viano e Marta Valentini, tutte con età tra 13 e 14 anni, allenate da Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro.

Insieme al direttore sportivo Marco Napoli, le giovani campionesse sono state ricevute dall'assessore allo sport Mimmo Carretta, che ha consegnato loro una coppa e sei medaglie da parte della Città. "Siete l'orgoglio di questa città - ha detto l'assessore -. I grandi eventi sportivi vanno e vengono, quello che rimane siete voi e tutti gli sportivi di Torino".

Aspettando il prossimo campionato

Al termine della cerimonia le ragazze sono tornate ad allenarsi, per prepararsi al prossimo campionato in partenza a ottobre. Il prossimo anno scenderà in pedana anche la squadra nazionale Junior, in fase di selezione delle atlete che vestiranno il tricolore negli Europei e nei Mondiali in programma nel 2027. Tra le candidate anche Matilde e Arianna, mentre le due allenatrici di Eurogymnica fanno già parte dello staff.

Per Eurogymnica si tratta del 54esimo Titolo Italiano e del sesto Titolo Italiano di Insieme, di cui ben 4 titoli sono arrivati negli ultimi 5 anni.

