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Sport | 10 luglio 2026, 16:56

Le giovani ginnaste torinesi premiate dal Comune per il primo posto nazionale

Coppa e medaglie per la vittoria dell'ASD Eurogymnica del titolo italiano d'insieme

Le giovani ginnaste torinesi premiate dal Comune

Le giovani ginnaste torinesi premiate dal Comune

Le giovani ginnaste torinesi sono salite sul gradino più alto del podio a livello nazionale e sono state premiate dalla Città. A vincere il titolo italiano di ginnastica ritmica è stata infatti la società torinese ASD Eurogymnica, vincitrice del titolo italiano dell'Insieme Giovanile a Folgaria, in Trentino, lo scorso 7 giugno.

Campionesse tra i 13 e i 14 anni

Le giovani campionesse sono Giulia Capriolo, Nicole Ciobanu, Arianna Cortese, Amely Sordi, Matilde Viano e Marta Valentini, tutte con età tra 13 e 14 anni, allenate da Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro.

Insieme al direttore sportivo Marco Napoli, le giovani campionesse sono state ricevute dall'assessore allo sport Mimmo Carretta, che ha consegnato loro una coppa e sei medaglie da parte della Città. "Siete l'orgoglio di questa città - ha detto l'assessore -. I grandi eventi sportivi vanno e vengono, quello che rimane siete voi e tutti gli sportivi di Torino".

Aspettando il prossimo campionato

Al termine della cerimonia le ragazze sono tornate ad allenarsi, per prepararsi al prossimo campionato in partenza a ottobre. Il prossimo anno scenderà in pedana anche la squadra nazionale Junior, in fase di selezione delle atlete che vestiranno il tricolore negli Europei e nei Mondiali in programma nel 2027. Tra le candidate anche Matilde e Arianna, mentre le due allenatrici di Eurogymnica fanno già parte dello staff.

Per Eurogymnica si tratta del 54esimo Titolo Italiano e del sesto Titolo Italiano di Insieme, di cui ben 4 titoli sono arrivati negli ultimi 5 anni.
 

Francesco Capuano

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