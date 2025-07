Moncalieri: derubano borsello e collanina ad una persona, ma la loro fuga ha breve durata

Da quando piazza Bengasi è diventata una delle zone rosse di Torino, a vigilanza rafforzata, con maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine, l'area al confine con Moncalieri non ha risolto certamente tutti i suoi problemi, ma la vita per i criminali si è fatta più complicata.

Scippatori in fuga

Ne è la riprova quanto successo un paio di giorni fa, quando due scippatori in fuga hanno provato a mescolarsi tra i numerosi passanti che erano in giro nelle ore serali, puntando a confondersi con la gente per non essere riconosciuti. Avevano provato persino ad entrare in un negozio, per provare a non dare nell'occhio, ma gli agenti della polizia che li stavano pedinando non si sono fatti tranne in inganno e dopo un breve inseguimento sono riusciti ad intercettarli.

Scattate le manette

Per i due giovani, entrambi di origine straniera, sono scattate le manette per il borseggio compiuto poco prima a Moncalieri, quando avevano portato via la collana ed un borsello ad un signore.