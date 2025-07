Da corso Regina a corso Casale fino a Mirafiori, al via la riasfaltatura: chiude anche il sottopasso di Porta Palazzo

Prosegue la lunga estate dei cantieri sulle strade di Torino. Sono iniziati ieri, e proseguiranno per tutta la prossima settimana, i lavori di riasfaltatura di corso Regina Margherita nel tratto tra il Rondò Rivella e via Salerno.

Sottopasso chiuso

Fino a domani gli operai saranno impegnati tra via della Consolata e il Rondò d'la Forca, mentre lunedì il cantiere si sposterà all’interno del sottopasso di Porta Palazzo, che rimarrà chiuso dalle 6 alle 20, per poi proseguire nei giorni successivi fino a Rondò Rivella, in una direzione, e all’altezza di via Salerno, nell’altra.

Torna il tram 10

Lavori che inevitabilmente avranno delle ripercussioni sulla viabilità di una parte di Torino. Sempre in questa zona sarà all’opera fino al 14 agosto anche Gtt, in via Cigna tra via Robassomero e Rondò della Forca. Qui l'obiettivo è il ritorno della linea 10 su tram: per questo sono previsti interventi di rinnovo dei binari e degli scambi nel tratto di corso Regina tra via Ricotti e Rondò Rivella. Da lunedì e per tutta la prossima settimana un intervento di Smat richiederà poi la chiusura di via Cottolengo, nel tratto da via Cagliero a piazza della Repubblica.

Riasfaltatura in corso Casale

Prenderanno invece il via tra mercoledì e giovedì prossimo i lavori di riasfaltatura di corso Casale, nel tratto tra piazza Borromini e corso Chieri. Il cantiere, che proseguirà fino alla prima settimana di agosto, prevede l’istituzione del senso unico alternato a tratti, così come la chiusura di alcuni attraversamenti pedonali. Inevitabili anche in questo caso i disagi al traffico.

Sempre in quell’area sono poi in programma due distinti interventi da parte di Italgas, con la chiusura di strada Mongreno tra i numeri civici 139 e 351 dalle ore 8 alle 19 tra il 21 luglio e l’8 agosto (con deviazione su strada Cartman), e di Fibercop, dal 14 al 30 luglio, tra i numeri civici 343 e 368 per la posa di cavi telefonici.

Lavori in zona sud

Nelle prossime settimane inizieranno in via Filadelfia i lavori per la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati, tra corso Siracusa e l’interno 219 e fronte interno 205, mentre in via Lombroso è in via di completamento con le ultime finiture l'intervento di sostituzione dell’asfalto con una pavimentazione in pietra.

Cantieri a Mirafiori

Terminata nei giorni scorsi l’asfaltatura del tratto di corso Orbassano tra piazza Santa Rita e piazza Pitagora, sono invece stati posticipati alla fine di luglio gli interventi previsti su strada Castello di Mirafiori e strada delle Cacce. In strada Castello di Mirafiori si interverrà nel tratto tra corso Unione Sovietica e strada delle Cacce, dove sarà istituito un senso unico.

Chi arriva da via Artom, dovrà svoltare in strada delle Cacce e utilizzare il percorso alternativo. L' accesso sarà garantito agli aventi titolo e ai mezzi di soccorso. La linea GTT subirà delle variazioni. La durata dell'intervento è stimata in 3 settimane circa. Sarà quindi la volta di strada delle Cacce, nel tratto tra strada Castello di Mirafiori e via Barbera, dove verrà istituito un senso unico alternato regolato da operai o semaforo. La linea GTT potrà subire delle variazioni. La durata dell'intervento è stimata in 2 settimane circa.

Al via la prossima settimana anche numerosi interventi di Smat (in via Petrella, via Fenoglietti, strada Basse di Stura, via Ghemme), Iren (via Cialdini, via Braccini, via Tiepolo, via Tibone) e Ireti (via Pastrengo, piazza IV marzo).