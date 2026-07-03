Barriera di Milano, il parco Peccei diventa una palestra a cielo aperto

Il parco Peccei diventa per un pomeriggio una grande palestra a cielo aperto. Venerdì 3 luglio 2026, dalle 14.30 alle 17, fa tappa a Barriera di Milano il progetto “Respira, Cammina, Vivi”, iniziativa gratuita dedicata al benessere, all’inclusione sociale e alla cittadinanza attiva attraverso lo sport.

Promosso da Deep Experience A.S.D. e selezionato nell’ambito del bando Sport Senza Frontiere della Fondazione Vialli e Mauro, il progetto si sviluppa con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e il patrocinio della Circoscrizione 6.

Sport e inclusione nei quartieri

L’obiettivo è portare attività sportive direttamente nei quartieri, coinvolgendo scuole, centri estivi, giovani e famiglie in esperienze accessibili e condivise. A Barriera di Milano il focus sarà sugli urban sport e sulla creatività, con un programma pensato per favorire partecipazione e socialità.

Il laboratorio “Città del Futuro”

Tra le attività previste anche il laboratorio creativo “Città del Futuro”, un momento dedicato all’immaginazione e alla progettazione partecipata degli spazi urbani.

Accanto ai laboratori, i partecipanti potranno sperimentare discipline come pickleball, karate e Nordic Walking, oltre a prendere parte a sessioni di plogging, l’attività che unisce corsa leggera e raccolta dei rifiuti nei parchi.

L’iniziativa coinvolgerà anche i centri estivi del territorio, con una partecipazione stimata tra i 100 e i 150 ragazzi. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.