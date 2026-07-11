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Cronaca | 11 luglio 2026, 15:45

Sicurezza, nuovi controlli alla piscina della Colletta. Stamattina c'era anche il gruppo cinofilo

Ad annunciarlo è il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri: "Continueranno anche nelle prossime settimane per garantire gli utenti"

Controlli alla piscina Colletta

Controlli alla piscina Colletta

Nuovi controlli alla piscina della Colletta. La conferma arriva da Luca Deri, presidente della Circoscrizione 7.  "Proseguono i controlli alla piscina Colletta da parte della Polizia Municipale - dice -. Stamani il gruppo Cinofilo dei Civich ha attivato una serie di controlli sia all'ingresso che sul piano vasca della struttura per prevenire situazioni critiche". 

"I controlli, così come concordato con gli assessori Marco Porcedda e Mimmo Carretta e con i Coordinatori Silvio Sabatino e Ferdinando D'Apice - conclude Deri - continueranno anche nelle prossime settimane in modo da consentire agli utenti di godersi in tranquillità la nuova piscina".

Controlli alla piscina Colletta

Controlli alla piscina Colletta

redazione

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