Il 14 luglio decine di visite nelle carceri italiane. Appuntamenti anche a Torino (ci sarà Boosta dei Subsonica)

Il prossimo 14 luglio 34 istituti penitenziari italiani di 29 città saranno visitati da delegazioni composte da rappresentanti dell'Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione, insieme a esponenti delle istituzioni locali, del mondo dell'università, della cultura e della società civile, tra cui Alessandro Bergonzoni, Daria Bignardi, Ascanio Celestini, Marco Damilano, Davide Dileo (Boosta), Luigi Piana, Aurelio Picca, Vanessa Roghi e Pietro Sermonti. Nel complesso parteciperanno all’iniziativa oltre 330 persone.

L'obiettivo è riportare l'attenzione dell’opinione pubblica sulle condizioni delle carceri italiane, oggi attraversate da una crisi sempre più grave, e riaffermare il principio secondo cui la pena deve essere conforme ai valori sanciti dall'articolo 27 della Costituzione: umanità, dignità della persona e finalità di reinserimento sociale.

L'Alleanza è nata a Roma lo scorso 6 febbraio, riunendo numerose associazioni impegnate sui temi della giustizia, dell'esecuzione penale e dei diritti delle persone private della libertà, e parte dalla volontà condivisa di costruire un percorso comune per promuovere politiche di depenalizzazione, decarcerizzazione e umanizzazione della pena, contrastando una stagione segnata dall'espansione del diritto penale, dall'aumento del ricorso alla detenzione e dalla progressiva chiusura del carcere nei confronti della società esterna.

I numeri descrivono una situazione ormai insostenibile. Le carceri italiane registrano un tasso medio di affollamento pari al 140%, con circa 18.000 persone detenute in più rispetto alla capienza regolamentare. Migliaia di persone continuano a vivere in condizioni giudicate non dignitose dalla magistratura, mentre continua il dramma dei suicidi e delle morti in carcere.

Per questo motivo il 14 luglio le associazioni dell'Alleanza entreranno contemporaneamente in decine di istituti penitenziari, nella convinzione che il carcere debba tornare a essere conosciuto, osservato e discusso dalla società. Come ricordava Piero Calamandrei, per comprendere davvero il funzionamento della giustizia è necessario vedere il carcere.

Nella Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino la delegazione in visita, composta fra gli altri da Davide Dileo (Boosta), incontrerà la stampa e i giornalisti alle 13 davanti alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, via Maria Adelaide Aglietta 35.

Sempre a Torino, nella giornata di martedì 14 luglio, sono previsti due appuntamenti pubblici a ingresso libero rivolti alla cittadinanza: alle ore 18.30, presso Comala (C.so Ferrucci 65/A, Torino), Antigone Piemonte presenterà Tutto chiuso, il XXII Rapporto nazionale, insieme al primo Rapporto regionale piemontese alla presenza di Daniela Ronco, Michele Miravalle, Sara Coppola, Serena Ramirez; modera l’incontro Chiara De Robertis.

Alle ore 21 invece l’Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC) organizzerà nell’ambito di un’Estate al Cinema la proiezione gratuita del film Sì, Chef! – La brigade di Louis-Julien Petit presso il Centro Interculturale (C.so Taranto 160, Torino). Il film racconta la storia di Cathy, una chef innamorata del suo lavoro e con il sogno di aprire un ristorante stellato. Le cose però iniziano presto a non andare secondo i suoi piani. Per rilanciarsi, Cathy accetta un lavoro in una sperduta località, in quella che scoprirà poi essere la mensa di un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati (MSNA). Inizialmente è poco convinta di questo nuovo lavoro, ma in breve tempo grazie alla sua passione per la cucina inizierà a farsi amare dai ragazzi e dai colleghi che a loro volta avranno molto da insegnarle. Un film per riflettere sulla criminalizzazione delle nuove generazioni nel nostro Paese, in particolare i giovani con percorsi migratori alle spalle. L’AMNC si occupa da oltre dieci anni di carcere attraverso il progetto LiberAzioni festival.

Le visite interesseranno tutti i seguenti istituti: Asti, Bari, Biella, Bologna CC, Bologna Istituto penale per i minorenni, Cagliari UTA, Cassino, Chieti, Civitavecchia, Cremona, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Milano Bollate, Milano Istituto penale per i minorenni, Milano Opera, Milano San Vittore, Napoli Poggioreale, Padova, Palermo Istituto penale per i minorenni, Parma, Pescara, Pisa, Prato, Roma Rebibbia femminile, Roma Regina Coeli, Sassari, Torino, Trento, Udine, Varese, Vicenza, Volterra.

Promotori dell’Alleanza per l’articolo 27

A buon diritto, Acli, Antigone, Arci, Cgil, CNCA -Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti, CNVG - Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, Confcooperative Federsolidarietà, Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, Forum Droghe, Gruppo Abele, L’altro diritto, La Società della Ragione, Legacoopsociali, Movimento di Volontariato Italiano-MOVI, ⁠Movimento No Prison, Nessuno tocchi Caino, Ristretti Orizzonti, Voci di Dentro