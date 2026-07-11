Si fingeva carabiniere per truffare le donne anziane, ma ad arrestarlo è la Polizia

Si era finto carabinieri per truffare due donne anziane, ma a mettergli le manette ai polsi è stata la Polizia. E' successo a un uomo di 21 anni, che deve rispondere delle accuse di tentata truffa aggravata ai danni di una persona anziana e furto aggravato in abitazione.

L'intervento è scattato dopo una chiamata al 112: una persona ha raccontato che l'anziana madre aveva ricevuto una telefonata da un uomo che aveva detto essere un carabiniere. Il “finto militare” ha comunicato che un'autovettura riconducibile alla donna era stata rinvenuta sul luogo di una rapina e, di conseguenza, avrebbe dovuto ricevere la visita di un presunto "perito del tribunale" per verificare i valori che la donna aveva a casa e confrontarli con quelli rubati durante la rapina.

I poliziotti si sono dunque appostati all'esterno della casa, aspettando il malintenzionato. Il giovane è arrivato e si è presentato come perito, appunto, ma è stato subito bloccato dagli agenti. Nel corso della perquisizione, il 21enne è stato trovato in possesso di due collane in oro rubate poco prima a un'altra persona anziana, raggirata con lo stesso stratagemma.

Anche in questo caso, la donna era stata contattata telefonicamente da un falso appartenente all'Arma dei Carabinieri e convinta a raccogliere i propri gioielli affinché fossero confrontati con la refurtiva di una presunta rapina.