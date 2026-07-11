Moncalieri e sicurezza, Borgo San Pietro rimane 'zona rossa'

Quando era ancora candidato sindaco, Lorenzo Mauro ne aveva fatto un punto fondamentale del suo programma: "Il diritto a non avere paura non è nè di destra, nè di sinistra". Adesso che è diventato il primo cittadino di Moncalieri ha chiesto e ottenuto che la zona di Borgo San Pietro, al confine con Torino e piazza Bengasi, rimanga in 'zona rossa', area a vigilanza rafforzata.

L'incontro con il prefetto Cafagna

La proroga del provvedimento fino al prossimo 30 settembre è arrivata dopo l'incontro con il prefetto Donato Cafagna, durante il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Per questo, al termine dell'incontro, Mauro ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Ringrazio il prefetto di Torino per l'attenzione dimostrata. Abbiamo fatto il punto su borgo San Pietro, sulla situazione di spaccio nella zona e sui controlli". Controlli che aumenteranno, come ha voluto sottolineare il sindaco di Moncalieri: "Li faremo con la nostra Polizia locale con la quale adotteremo un piano speciale, anche notturno, con controlli periodici e l'ausilio dei cani antidroga. Poi polizia e carabinieri con interventi ad alto impatto".

Mauro: "Diritto a non avere paura"

I controlli, la presenza delle forze dell'ordine. Ma anche la prevenzione e la riqualificazione degli spazi diventano importanti per aumentare la sicurezza. Mauro infatti ha ricordato come la piastra del basket verrà riqualificata, dopo gli interventi "fatti insieme alla bocciofila per occupare questi luoghi con le persone, con la comunità locale. Insieme ai controlli di polizia e carabinieri".

Questa è la strada che il Comune ha deciso di intraprendere, con l'impegno a "non lasciare soli i cittadini di Borgo San Pietro - ha concluso il sindaco Lorenzo Mauro - perché la sicurezza è il diritto a uscire di casa e non avere paura".