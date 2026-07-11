Marciapiede invaso dai rifiuti ed erbacce, degrado nell'area ex Mazda Palace. Circoscrizione 5: "Ripulire l'area" [FOTO]

Sul marciapiede c'è una lunga fila di rifiuti abbandonati. Sacchetti dell'immondizia, ma anche piatti in ceramica, pneumatici, un secchio dell'olio esausto, stracci e materiali edilizi. Dalla recinzione sporgono cespugli e alberi, che hanno invaso completamente il camminamento, impedendo totalmente il passaggio ai pedoni.

Il sopralluogo

È questo il quadro che si presenta a chi decide di avventurarsi in corso Ferrara, nell'area dell'ex PalaStampa di via Traves, imprigionato nel degrado. Ieri la Commissione ambiente della Circoscrizione 5 ha effettuato un sopralluogo nella zona insieme ai cittadini, su impulso del coordinatore Giorgio Tassone e dei residenti.

La storia

Il gigante di cemento è chiuso da quindici anni, nel cuore di un quartiere che nel frattempo è completamente cambiato volto. Mentre la Continassa si è trasformata in uno dei poli più moderni della città grazie agli investimenti della Juventus, l'ex Mazda Palace è in stato di abbandono.

Nel frattempo, tutto attorno è cambiato. La Continassa è diventata il quartier generale della Juve, con la riqualificazione della cascina storica, la nascita del centro sportivo bianconero, degli uffici societari e del J|Hotel. Il vecchio palazzetto, invece, è rimasto fermo, trasformandosi progressivamente in uno dei simboli del degrado urbano della periferia nord-ovest.

"Ripulire l'area"

A farsi portavoce delle richieste dei residenti è Giorgio Tassone, che manda una richiesta netta al Comune: "È necessario che intervenga Amiat per portare via i cumuli di rifiuti e ripulire l'area". Oltre a questo all'interno dell'ex Palastampa ci sono delle baracche e casette abusive. Come denuncia un cittadino, che preferisce restare anonimo, qualcuno avrebbe scavato un canale nel terreno, interrando poi un cavo della corrente elettrica collegato ad un palo della luce cittadino.

"Il Comune - aggiunge il coordinatore - deve intervenire e fare sopralluogo per verificare se questa segnalazione sia corretta o meno". Tra le azioni che la Circoscrizione propone di mettere in campo per arginare il problema dello scarico abusivo di rifiuti c'è quella di un impianto di videosorveglianza.

Telecamera mobile

"Chiedo una telecamera mobile per intercettare chi viene a buttare qui illegalmente la spazzatura" conclude Tassone.