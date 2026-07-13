Piscina, vigili del fuoco e studio medico: Luserna San Giovanni spende l’Avanzo di amministrazione

Un tetto per lo studio medico, un mezzo Aps per i vigili del fuoco, la manutenzione del bar Alpi Cozie e un pick-up per la protezione civile. Queste alcune delle spese che il Comune di Luserna San Giovanni si appresta a sostenere grazie all’Avanzo di amministrazione. Durante il Consiglio comunale di mercoledì 1° luglio, infatti, sono state approvate le variazioni di bilancio che rispettano a grandi linee le priorità di spesa che erano già state annunciate a maggio. Buona parte della cifra complessiva - 1.045.000 euro di Avanzo - sarà destinata alla piscina: “Circa 470.000 euro sono stati assegnati alla ristrutturazione della struttura in modo da ridurre il costo del mutuo che dovremo stipulare” annuncia il sindaco Duilio Canale.

Un nuovo mezzo attrezzato per i vigili del fuoco

Tra le spese più importanti che verranno affrontate con la parte restante dell’Avanzo di amministrazione c’è l’acquisto di un mezzo Aps (Autopompa serbatoio) per i vigili del fuoco di Luserna San Giovanni: “È un mezzo di primo intervento di cui la squadra lusernese era priva ormai da un annetto – spiega Canale -. Costa circa 300.000 euro, ma possiamo contare su un contributo di 200.000 euro della Regione che prevedeva però una quota di cofinanziamento del Comune”. L’ente ha destinato quindi alla spesa 100.000 euro: “Dopo l’acquisto il mezzo dovrà essere ancora allestito: la previsione è che diventi operativo tra una anno”.

Il tetto dello studio medico e l’ipotesi dell’ex Alberti

La stessa cifra – 100.000 euro – servirà a ricostruire il tetto dello stabile comunale in via Volta che ospita lo studio medico ‘Con Cura’. Questo è l’unico impegno di spesa che ha suscitato perplessità in minoranza. “Abbiamo chiesto alla maggioranza di valutare se sia veramente il caso di affrontare una spesa del genere, per un fabbricato di scarso valore come quello, o se non sia meglio, piuttosto, interpellare i medici e considerare con loro la possibilità di trasformare l’immobile dell’ex Alberti in un polo della salute” commenta Valter Mensa, consigliere comunale di minoranza.

Nonostante tale perplessità la minoranza ha votato a favore delle variazioni di bilancio sulla destinazione dell’Avanzo.

Il bar, i mezzi e i nuovi infissi

Circa 40.000 euro dell’avanzo serviranno invece per la manutenzione straordinaria del bar Alpi Cozie che si affaccia su corso Matteotti e la cui gestione è in fase di assegnazione.

Con 20.000 euro, inoltre, il Comune contribuirà a dotare di un nuovo pick-up la protezione civile e il medesimo importo è stato destinato all’acquisto di un Porter Piaggio per gli operai comunali.

Infine, 17.000 serviranno per avvicinare la data in cui verranno sostituiti i serramenti della scuola di via Tegas: “Circa 12.000 euro sono stati destinati alla progettazione dell’intervento e circa 5.000 euro per l’analisi termotecnica sulle dispersioni. Solo in possesso di questi documenti potremmo richiedere un incentivo Gse per affrontare la spesa che potrebbe ammontare a circa 430.000 euro”.