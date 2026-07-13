Casa Comunità Trofarello, Nicco: " L'impegno è una sanità sempre più vicina ai cittadini"



"La Regione Piemonte continua a investire nella salute dei cittadini, rafforzando la sanità di prossimità con servizi sempre più accessibili e diffusi sul territorio". Così il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, a margine dell'inaugurazione della nuova Casa della Comunità di Trofarello, alla presenza del presidente della Regione Alberto Cirio.

"Questa nuova struttura - continua Nicco - rappresenta un presidio fondamentale per Trofarello e per tutti i Comuni dell'area: un luogo dove sarà possibile effettuare visite, controlli e ricevere cure direttamente sul territorio, avvicinando la sanità alle persone e rispondendo con maggiore efficacia ai loro bisogni".

"Con il prossimo avvio dell'iter per la realizzazione del nuovo ospedale di Cambiano – prosegue Nicco – questo quadrante, la zona di Torino sud sarà sempre più tutelato dal punto di vista sanitario. La Casa della Comunità e il futuro ospedale sono due interventi complementari che rafforzano la rete dell'assistenza".

"Esprimo soddisfazione per il lavoro svolto dall'assessore alla Sanità Federico Riboldi e dall'ASL TO5, che hanno saputo cogliere e utilizzare con rapidità, efficienza e razionalità le opportunità offerte dal PNRR, trasformando le risorse disponibili in servizi concreti per i cittadini", conclude il Presidente.