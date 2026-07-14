Al via “Brosso e Valchiusa accessibili”, per un turismo senza barriere fisiche e cognitive

Il Comune di Brosso capofila, insieme al partner Comune di Valchiusa con una presentazione presso la Sala Consiliare ha lanciato ufficialmente il progetto “Brosso e Valchiusa Accessibili”, un’iniziativa strategica nata con l'obiettivo di abbattere le barriere architettoniche, sensoriali e cognitive, trasformando l’intera offerta turistica locale in un’esperienza pienamente fruibile.

Il Sindaco di Brosso Anna Vigliermo Brusso ha riferito che: “Sfruttando i finanziamenti a valere sul Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità per l'anno 2024 e il Bando della Regione Piemonte “Metti in Comune l'inclusione - Interventi per un turismo accessibile in Piemonte”, il progetto si propone di rendere pienamente accessibili alcuni luoghi come il punto informazioni, bar e punto di ritrovo di Brosso e le aree di sosta presso il lago di Meugliano a Valchiusa. Sono altresì previste azioni di formazione, comunicazione, organizzazione di eventi che potranno accogliere anche persone con esigenze speciali, e la produzione di contenuti multimediali accessibili, con la creazione un vero e proprio sistema integrato di comunicazione accessibile e inclusivo”.

Il Sindaco di Valchiusa Maurilio Vercellio ha dichiarato: “Questo progetto si muove in continuità con la progettualità già attivata con il bando Piccoli comuni turistici del Ministero del Turismo, sia per quanto riguarda interventi materiali per favorire l’accessibilità di una delle più importanti aree turistiche del nostro comune sul lago di Meugliano, sia per quanto riguarda l’avvio di una intensa collaborazione con le Pro Loco e le associazioni del territorio per favorire il turismo accessibile e per tutti”.

Il progetto vede infatti la collaborazione di un vasto partenariato: Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Brosso, Società Operaia di Mutuo Soccorso di Drusacco, Associazione Turistica Pro Loco di Brosso, Associazione Turistica Pro Loco di Meugliano, Gruppo per la Ricerca Storico Scientifica sulle Miniere di Brosso, ASD Gravity Crew, Associazione Tékhné Aps, Osservatorio Faunistico Valchiusella, Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese.

Il progetto, inoltre, si sviluppa in intenzionale sinergia con il Comune di Vidracco (che ha visto anch’esso un progetto di accessibilità finanziato su questo bando) per dare vita a un sistema di accoglienza accessibile su scala vasta in Valchiusella.

“Brosso e Valchiusa accessibili” prevede innanzi tutto Azioni di Formazione Specifica per il Turismo Accessibile rivolte a operatori turistici, commerciali, guide della natura, associazioni e cittadini per diffondere la cultura dell’accoglienza per tutti. La formazione – gratuita per i partecipanti – partirà subito e avverrà dalle 14 alle 16 in presenza presso il Salone Pluriuso di Via Roma 16 a Brosso secondo il seguente calendario: Mercoledì 15 luglio – Franco Ferrero - turismo per tutti, accessibilità e accoglienza; Mercoledì 22 luglio e lunedì 7 settembre – Gaia Minio – accoglienza per persone sorde; Mercoledì 9 e 16 settembre – Franco Lepore – accoglienza per persone cieche. Il corso è organizzato da CIAC formazione: i docenti saranno Franco Ferrero: si occupa di turismo e di formazione nel turismo da più di trent’anni; Gaia Minio: laureata in Scienze del Counseling e in Scienze dell’Educazione e della Formazione, master LIS avanzato; Franco Lepore: presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Torino, Disability Manager con comprovata esperienza in tema di disabilità visiva, esercita la professione di avvocato, occupandosi attivamente di legislazione sociale, diritto antidiscriminatorio e superamento delle barriere architettoniche e digitali.

Il progetto vedrà anche l’Attivazione di un tirocinio di 6 mesi riservato a una persona con difficoltà, selezionata in collaborazione con il Consorzio InReTe e il Centro per l’Impiego di Ivrea. La risorsa sarà attivamente impiegata nel front-office e nell’accoglienza del pubblico presso il Comune e presso Cà ‘d Martolo Museo Mineralogico, unendo l'inclusione sociale al potenziamento dei servizi informativi per i visitatori. Il cuore dell'intervento è la Creazione di un Sistema Integrato di Comunicazione Turistica per Tutti costituita da una piattaforma multicanale che include un sito web emozionale accessibile (standard WCAG 2.1 AA), video con avatar 3D generati da Intelligenza Artificiale che narreranno i personaggi e le storie di Brosso e Valchiusa e 10 pannelli con QR code dinamici.

I QR Code, oltre a rimandare ai narratori digitali e ai vari contenuti multimediali, rimanderanno anche a contenuti specifici per persone con difficoltà: videoguida LIS, podcast audio per ciechi ecc. I contenuti multimediali e le narrazioni digitali accessibili, che racconteranno le storie e le tradizioni di Brosso e Valchiusa, saranno fruibili passeggiando per i paesi, supportati da infrastrutture leggere e tecnologie digitali avanzate. E’ stato inoltre pianificato un calendario di manifestazioni inclusive, strutturate per accogliere anche persone con disabilità o esigenze specifiche, permettendo a tutti di vivere il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio. Saranno organizzate a partire da settembre due giornate dedicate al cicloturismo inclusivo (una a Brosso e una a Valchiusa) lungo percorsi selezionati della Valchiusella, adatti a carrozzine motorizzate o handbike/e-bike adattate. Verrà inoltre sperimentato l’uso di tandem bike che è stata acquisita nell’ambito del progetto BicInValle.

L’attività sarà svolta con la collaborazione delle Pro Loco di Brosso e Meugliano delle Società Operaie Minatori dei due comuni, del Consorzio operatori turistici Valli del Canavese e della ASD Gravity Crew. Il 10 e 11 ottobre tornerà invece presso il lago di Meugliano "Open Day dell'Accessibilità in Natura", strutturata nell’ambito della Festa della Zucca organizzata dalla Pro Loco di Meugliano, con attività assistite e dimostrazioni pratiche: passeggiate assistite lungo i sentieri perimetrali del lago per testare le prime migliorie sulla percorribilità e la rimozione delle barriere architettoniche in ambiente montano e lacustre. Dimostrazioni e messa a disposizione di ausili per la mobilità fuoristrada (come carrozzine da fuoristrada/Joelette o sistemi di facilitazione) dedicati a persone con disabilità motoria. Momenti di confronto all'aperto guidati dagli operatori turistici, dalla Pro Loco e dai partner del Terzo Settore per raccogliere i feedback diretti dei partecipanti e delle associazioni, fondamentali per calibrare i successivi interventi tecnologici e di segnaletica inclusiva. Il 19 ottobre la Pro Loco di Brosso proporrà la classica castagnata, ponendo però attenzione all’accessibilità.

Tra gli eventi accessibili sono previsti anche spettacoli teatrali privi di barriere sensoriali e cognitive, studiati per coinvolgere un pubblico ampio e diversificato, realizzati con l’Associazione Tekhné APS. Verrà innanzi tutto sperimentata una narrazione dal vivo dedicata al pubblico con disabilità visiva durante uno degli eventi (21 novembre La meraviglia del bene – Alice Salvodi) del Festival Orizzonti, rassegna di approfondimento di Earthink Festival, dedicato ai temi della sostenibilità integrata. L'attività sarà finalizzata a rendere accessibili le componenti non verbali della performance teatrale sperimentando modalità innovative di fruizione dello spettacolo dal vivo che possano costituire una buona pratica replicabile anche in future iniziative del territorio.

Sempre in autunno a Brosso è prevista una giornata curata dalla Pro Loco e dalle altre associazioni del territorio dedicata alla inaugurazione del percorso turistico per le vie di Brosso alla scoperta della sua storia accompagnati da una serie di esibizioni di artisti provenienti dal mondo della disabilità Sono inoltre previste due esperienze performative immersive, organizzate dall’Associazione Tekhné APS dedicate rispettivamente ai Vutun di Vico Canavese (Comune di Valchiusa) e al patrimonio storico e culturale del Comune di Brosso, che saranno precedute da una fase di ricerca sul territorio che comprenderà sopralluoghi, raccolta di testimonianze, incontri con cittadini, associazioni e amministrazioni locali, studio delle fonti storiche e costruzione della drammaturgia.

Parallelamente sarà sviluppata una specifica ricerca sul paesaggio sonoro dei due territori, attraverso registrazioni ambientali, raccolta di voci e suoni caratteristici, progettazione del sound design e realizzazione di contenuti audio originali. Le rappresentazioni sono previste nel mese di dicembre 2026, in occasione delle iniziative natalizie organizzate dai Comuni, attraverso due percorsi performativi itineranti in cuffia, uno a Valchiusa e uno a Brosso. Le esperienze performative saranno realizzate in cuffia per favorire un ascolto immersivo e di qualità e saranno accompagnate dalla sperimentazione di strumenti di accessibilità culturale, tra cui una narrazione dedicata al pubblico con disabilità visiva e la realizzazione di contenuti sonori permanenti fruibili tramite QR Code nei punti di interesse, consentendo a cittadini e visitatori di vivere autonomamente un percorso di ascolto anche successivamente alla conclusione delle iniziative.