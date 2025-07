Truffa dello specchietto rotto, da Nichelino arrivano nuove segnalazioni

Estate, caldo, voglia di ferie. Ma gli specialisti della truffa non ne vogliono sapere di andare in vacanza. Così da Nichelino arrivano nuove segnalazioni di tentativi di raggiro con la scusa del finto specchietto rotto.

Un individuo sospetto in zona sud?

Nelle scorse settimane un caso era stato sventato a Moncalieri, grazie alla prontezza della vittima, idem a Nichelino (per merito del tempestivo intervento della Polizia locale), ma l'attenzione deve essere sempre massima. Pare che ci sia in circolazione un uomo, che agisce nella cintura sud di Torino, che potrebbe essere stato autore di un paio di tentativi di truffa andati a segno. Il problema è che talvolta, specie se si è trattato di somme esigue, le persone non si recano neppure a denunciare quanto accaduto alle forze dell'ordine.

Il consiglio: mai pagare in contanti

In ogni caso, per l'individuazione di questi truffatori di professione, possono tornare utili le telecamere di videosorveglianza di cui Nichelino è dotata, ma prima di tutto occorre essere svegli e pronti, di fronte al rischio del raggiro. Per questo, se di fronte ad un caso di specchietto rotto la controparte insiste per pagare in contati e fare tutto in fretta, senza mettere di mezzo le assicurazioni, conviene fare molta attenzione.

Se si replica di voler fare con calma, senza usare contanti, magari dichiarando di voler chiamare i vigili per segnalare l'accaduto, ecco che il truffatore troverà la scusa per dileguarsi subito. Evitando di finire nei guai, perché si tratta di un falso evidente.