Lancia una bici sul dehors di una discoteca ai Murazzi: condannato a 18 mesi

Il Tribunale di Torino ha condannato oggi a un anno e sei mesi il presunto responsabile del lancio, nel febbraio 2023, di una bicicletta elettrica contro il dehors di una discoteca ai Murazzi del Po.

13 mila euro di provvisionale

L’uomo, processato per danneggiamento e tentate lesioni, è stato inoltre condannato al pagamento di 13.000 euro tra provvisionale immediatamente esecutiva e spese legali, riconoscendo al locale il diritto di ottenere in sede civile il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

A pochi giorni dal ferimento di Glorioso

Il fatto si era verificato a poche settimane di distanza dal ferimento, sempre ai Murazzi, dello studente di medicina Mauro Glorioso, colpito dal lancio di una bici, che gli ha procurato gravi lesioni permanenti.

Per questo, il legale di parte civile nel corso del dibattimento ha sostenuto che la condotta avrebbe meritato una qualificazione giuridica ben più grave, prospettando il tentato omicidio.