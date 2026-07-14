Torino-Lione, arrivano 50 milioni per la Valle di Susa: finanziate 32 opere nei Comuni interessati

Gli 11 Comuni della Valle di Susa interessati dai lavori della tratta internazionale Torino-Lione avranno a disposizione 50,2 milioni di euro per i 32 interventi relativi alle opere di accompagnamento.

“Oggi si compie un ulteriore passo avanti che consente di completare il quadro delle opere di accompagnamento connesse alla Torino-Lione, rafforzando il percorso condiviso con i territori”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Osservatorio Torino-Lione, Calogero Mauceri, nel corso dell’incontro svoltosi questa mattina al Grattacielo della Regione, evidenziando che “il risultato di avere l’intero finanziamento pari a 50,2 milioni di euro per le opere compensative relative alla Priorità III è frutto dell’impegno delle istituzioni locali, regionali e della volontà precisa del ministro Salvini, che ha voluto dar seguito al Protocollo sottoscritto tra Regione Piemonte, Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio”.

Al Comitato di Supporto alla realizzazione della tratta internazionale Torino-Lione, presieduto dall’assessore regionale alle Infrastrutture strategiche, Enrico Bussalino, erano presenti anche i tecnici della Regione e i sindaci dei territori coinvolti, i quali hanno espresso soddisfazione per il risultato.

“È un passaggio rilevante – ha sottolineato l’assessore regionale Bussalino – perché consente di dare seguito agli impegni assunti con i territori interessati dalla Torino-Lione. Queste risorse sono finalizzate a sostenere i Comuni maggiormente coinvolti dai lavori del tunnel di base, rafforzare i servizi e garantire che un’infrastruttura strategica di rilievo europeo proceda insieme a interventi condivisi e coerenti con le esigenze delle amministrazioni locali. La Regione sarà a disposizione anche attraverso il supporto tecnico dei propri uffici per la programmazione e l’attuazione degli interventi”.

Il Decreto-legge Infrastrutture nr 107, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 giugno, ha autorizzato una spesa complessiva di 50,2 milioni di euro per il periodo 2026-2030 per gli interventi della Priorità III.

Il presidente Mauceri ha precisato che le risorse destinate a tali interventi saranno sottoposte, alla prima data utile, all’esame del CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). In seguito, con la sottoscrizione dell’Accordo tra Regione Piemonte e Ministero delle Infrastrutture le risorse saranno trasferite ai Comuni attraverso specifiche convenzioni, nelle quali sarà garantito un anticipo dei fondi per tutti i progetti.

I Comuni interessati sono: Chiomonte, Salbertrand, Susa, Bussoleno, Giaglione, Gravere, Torrazza Piemonte, Buttigliera Alta, Chianocco, Mattie e Meana di Susa.