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Attualità | 14 luglio 2026, 16:02

Torino-Lione, arrivano 50 milioni per la Valle di Susa: finanziate 32 opere nei Comuni interessati

Via libera alle risorse per gli interventi di accompagnamento legati al tunnel di base. Coinvolti 11 Comuni del territorio

Gli 11 Comuni della Valle di Susa interessati dai lavori della tratta internazionale Torino-Lione avranno a disposizione 50,2 milioni di euro per i 32 interventi relativi alle opere di accompagnamento.

“Oggi si compie un ulteriore passo avanti che consente di completare il quadro delle opere di accompagnamento connesse alla Torino-Lione, rafforzando il percorso condiviso con i territori”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Osservatorio Torino-Lione, Calogero Mauceri, nel corso dell’incontro svoltosi questa mattina al Grattacielo della Regione, evidenziando che “il risultato di avere l’intero finanziamento pari a 50,2 milioni di euro per le opere compensative relative alla Priorità III è frutto dell’impegno delle istituzioni locali, regionali e della volontà precisa del ministro Salvini, che ha voluto dar seguito al Protocollo sottoscritto tra Regione Piemonte, Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio”.

Al Comitato di Supporto alla realizzazione della tratta internazionale Torino-Lione, presieduto dall’assessore regionale alle Infrastrutture strategiche, Enrico Bussalino, erano presenti anche i tecnici della Regione e i sindaci dei territori coinvolti, i quali hanno espresso soddisfazione per il risultato.

“È un passaggio rilevante – ha sottolineato l’assessore regionale Bussalino – perché consente di dare seguito agli impegni assunti con i territori interessati dalla Torino-Lione. Queste risorse sono finalizzate a sostenere i Comuni maggiormente coinvolti dai lavori del tunnel di base, rafforzare i servizi e garantire che un’infrastruttura strategica di rilievo europeo proceda insieme a interventi condivisi e coerenti con le esigenze delle amministrazioni locali. La Regione sarà a disposizione anche attraverso il supporto tecnico dei propri uffici per la programmazione e l’attuazione degli interventi”.

Il Decreto-legge Infrastrutture nr 107, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 giugno, ha autorizzato una spesa complessiva di 50,2 milioni di euro per il periodo 2026-2030 per gli interventi della Priorità III.

Il presidente Mauceri ha precisato che le risorse destinate a tali interventi saranno sottoposte, alla prima data utile, all’esame del CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). In seguito, con la sottoscrizione dell’Accordo tra Regione Piemonte e Ministero delle Infrastrutture le risorse saranno trasferite ai Comuni attraverso specifiche convenzioni, nelle quali sarà garantito un anticipo dei fondi per tutti i progetti.

I Comuni interessati sono: Chiomonte, Salbertrand, Susa, Bussoleno, Giaglione, Gravere, Torrazza Piemonte, Buttigliera Alta, Chianocco, Mattie e Meana di Susa.

Comunicato stampa

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