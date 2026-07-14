Intrum Italy al fianco di Fondazione Paideia, sei dipendenti trasformano il lavoro in volontariato

Un progetto di volontariato aziendale per donare il proprio tempo a supporto di realtà associative del territorio per fare del bene e rafforzare lo spirito di squadra. È l’obiettivo del progetto nazionale “in-day” promosso da Intrum Italy, società leader nel settore del credito, che ha coinvolto in tutta Italia oltre 200 dipendenti, volontari, e 22 associazioni nell’arco di una settimana di attività.

A Torino 6 dipendenti della sede hanno supportato le attività quotidiane di Fondazione Paideia, realtà che ogni giorno offre un aiuto concreto ai bambini con disabilità e alle loro famiglie. In particolare, i dipendenti Intrum hanno intrattenuto i bambini con giochi e attività educative affiancando operatori e volontari della Fondazione Paideia.

"Dopo il grande successo dello scorso anno abbiamo deciso di replicare il progetto in-day perché riteniamo che un’azienda sia innanzitutto un attore sociale che opera sul territorio secondo un approccio che mette al centro le persone. Vedere i nostri collaboratori entusiasti e coinvolti nel condurre un’attività di volontariato aziendale è motivo di particolare soddisfazione e siamo molto felici per lo stretto rapporto di collaborazione costruito con Fondazione Paideia. Sostenibilità per noi significa anche questo” ha affermato Enrico Risso, Amministratore Delegato di Intrum Italy.

INTRUM

Intrum è il principale provider europeo di servizi di gestione del credito, il cui scopo è favorire il benessere finanziario di persone, imprese e società. Attivo in 20 Paesi in Europa, con oltre un secolo di esperienza e circa 9.000 dipendenti al servizio di 70.000 aziende, Intrum promuove pagamenti sostenibili combinando tecnologia, empatia e un approccio centrato sulla persona.

La società ha sede a Stoccolma, in Svezia, ed è quotata al Nasdaq Stockholm. Nel 2025 i ricavi sono stati pari a 1,6 miliardi di Euro. Intrum Italy, i cui azionisti sono Intrum Group (51%) e Intesa Sanpaolo (49%), ha quasi 900 collaboratori e 23 uffici in 22 città italiane.