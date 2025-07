"Prendersi cura": la nuova stagione della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani parla alle emozioni, all'ambiente, alla comunità

"Impariamo a educare il cuore dei più giovani. Il teatro lo può fare". Così l'assessora all'Istruzione del Comune di Torino, Carlotta Salerno, ha voluto dare la sua visione del "Prendersi Cura", che sarà il tema della prossima stagione della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, "un luogo dove si fa spettacolo ma anche formazione, comunità".

Prendersi cura

Lo slogan scelto per il nuovo cartellone, spiega il direttore artistico della Casa del Teatro, Emiliano Bronzino, "è un invito a fermarsi e osservare: se stessi, gli altri, le relazioni, il pianeta. Un gesto tanto quotidiano quanto rivoluzionario, che il teatro abbraccia nella sua capacità di ascoltare, accogliere e raccontare. Per noi non è solo un’esortazione a regalarsi l’attenzione necessaria a realizzare le cose, ma vuole raccontare anche lo spirito con cui artisti, tecnici e tutte le persone della Fondazione realizzano il loro lavoro quotidiano".

Con oltre cinquanta titoli, la stagione 2025/2026 si rivolge davvero a tutte le età, dai neonati fino ai giovani adulti, attraversando tutti i linguaggi della scena contemporanea: teatro di parola, musica, danza, circo, teatro di figura, drammaturgia originale e riletture dei classici. Idealmente, è la chiusura di un percorso triennale di riflessione sul ruolo della Fondazione TRG e sulle sue azioni verso le nuove generazioni, iniziato con “Linguaggi futuri” e proseguito con “Luogo in comune”.

"In una realtà in cui siamo sovrastimolati da contenuti, in cui la nostra attenzione si riduce sempre di più e il tempo della riflessione è schiacciato dalla velocità – aggiunge Bronzino – prendersi cura significa anche regalare il tempo necessario per maturare e crescere. Questo è ciò che vogliamo offrire al nostro pubblico: tempo per divertirsi, ma anche per parlare, conoscere, generare quel benessere che l’arte e il teatro possono offrire".

I numeri dello scorso anno

I numeri della stagione appena conclusa confermano il radicamento della Casa del Teatro nel tessuto culturale torinese: oltre 270 alzate di sipario e più di 45.000 spettatori tra settembre e giugno di quest'anno.

Giovani voci, grandi temi

Tra le 18 produzioni TRG in cartellone, le novità danno spazio a voci under 35, affrontando i temi cruciali della crescita, delle relazioni e della responsabilità collettiva.

"Tra le molte declinazioni del tema “Prendersi cura", spiega Bronzino, "ci sono la cura della creatività giovanile, con numerosi artisti under 35. Due produzioni totalmente under 30 sono presenti in stagione: lo spettacolo vincitore del nostro Bando Orizzonti Io uccido i giganti di Greta Petronillo e Diego Pleuteri e It’s a match! di Micol Jalla".

Tra gli altri titoli, una menzione è doverosa per "Il canto di Natale", di Claudio Dughera e Claudia Martore, che esplora con leggerezza e poesia il prendersi cura di sé e delle persone vicine, e "Winnie the Pooh. Christopher e Annie ora hanno sei anni" dei giovani di Drogheria Rebelot, racconta l’amicizia e la crescita con tenerezza. Ma anche "Il mago di Oz", diretto da Isabella Locurcio, che celebra la fantasia e il valore dei legami, e "Le quattro stagioni", con la regia di Nino D’Introna, e “Zerozerosottozero” del giovane regista Nicolò Tomassini, che trattano il tema urgente della cura dell’ambiente.

I classici rivisitati e i nuovi miti

Molti titoli rielaborano i classici per dialogare con il presente: "In viaggio con il Piccolo Principe", "P come Penelope", "Albert ed io". Altri offrono sguardi curiosi, filosofici e scientifici pensati per il pubblico giovane: "La caverna delle meraviglie", "Sulla vita sfortunata dei vermi", "Pinocchio", "Chi sei?" e "La piramide invisibile".

INFO

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

Corso Galileo Ferraris 266, Torino

Programmazione completa su: www.casateatroragazzi.it