A Piossasco nessun pediatra, piccoli pazienti costretti ad andare a Volvera o Bruino

Dal 6 luglio scorso Piossasco è senza pediatria fisso. La dottoressa Bucchino ha chiesto il trasferimento: nonostante il popoloso comune della seconda cintura torinese sia fornito di un consultorio pediatrico dell’ASL To3, (aperto il lunedì, martedì e giovedì) la cittadina sembra non sia attrattiva per i medici dei bimbi.

Due pediatri

A sollevare il caso è la capogruppo del M5S Sarah Disabato. E le notizie che arrivano dalla Regione sono solo in parte confortanti. A Volvera è infatti arrivata la Dott.ssa Chiara Grisaffi, mentre nelle vicina Bruino c'è la collega Arianna Solito. La prima ha automaticamente preso in carico i piccoli pazienti nella fascia zero-6 di Bucchino. "Nessun paziente in età pediatrica - ha chiarito Riboldi - è rimasto" senza medico.

Per farsi visitare però i bimbi, accompagnati dalle mamme e papà, sono costretti a prendere la macchina e spostarsi nei paesi vicini. Sia Ghisaffi che Solito hanno infatti rifiutato di aprire un secondo ambulatorio a Piossasco, anche solo per pochi giorni, così come richiesto dalla Regione.