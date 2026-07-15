Domenica Chieri celebra la "Festa del Piemonte"

Domenica 19 luglio, alle ore 21.15, presso il cortile del Municipio, in via Palazzo di Città 10, la Città di Chieri celebra per il quarto anno consecutivo la “Festa del Piemonte” con un nuovo spettacolo comico in lingua piemontese «Malavì'd... Piemunteis!!!"», una divertente commedia ambientata in uno studio medico.

Attraverso piccole scenette saranno citati personaggi, modi di dire e ricette tradizionali piemontesi, celebrando l’orgoglio di essere piemontesi con ironia e quotidianità. La messa in scena sarà affidata alla regia di Franca Aiassa e Bruno Masera, con la partecipazione di Franca Aiassa, Bruno Masera, Mario Pavesio e Beppe Bordone, e con interventi musicali di ‘I Quatr Rubatà’ Marco Lusso Francesco Tosetto e Marco Ravizzotti, diretti dal Maestro Enrico Frezzato.

L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato con il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e della Città Metropolitana di Torino (in caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’Auditorium Leo Chiosso).

La Festa del Piemonte è stata istituita con la legge regionale 15/2022, e si celebra il 19 luglio, anniversario della battaglia al Colle dell’Assietta (1747) tra i francesi di Luigi XV e l’esercito sabaudo di Carlo Emanuele III.

"Il 25 marzo del 2021 il Consiglio comunale di Chieri approvava all’unanimità un Ordine del Giorno proposto dal consigliere Luigi Furgiuele, con cui si chiedeva alla Regione Piemonte di istituire una Giornata della Lingua e della Letteratura Piemontese-ricordano il Sindaco Alessandro Sicchiero e l’assessora alla Cultura Antonella Giordano-in quanto il patrimonio culturale, linguistico e letterario del nostro Piemonte deve essere tutelato, valorizzato e trasmesso alle nuove generazioni. In un certo senso siamo stati anticipatori della decisione della Regione Piemonte, che un anno dopo con apposita legge ha reintrodotto la Festa del Piemonte allo scopo di favorire la conoscenza della storia del Piemonte, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione dell’originale patrimonio culturale regionale e di diffondere la conoscenza dello Statuto e dei simboli della Regione".

Il 2023 è stato il primo anno di realizzazione ufficiale della Festa del Piemonte a Chieri, e in quell’occasione è stato presentato, accompagnato da letture di poesie, il più antico documento in lingua piemontese custodito nell’Archivio storico della Città. Nel 2024, la seconda edizione ha visto protagonisti le coppie del Circolo Torinese della Federazione Nazionale Società di Danza, per una rievocazione delle danze tipiche dell’800 e uno spettacolo teatrale con gli artisti Franca Aiassa, Giuseppe Bordone e Mario Pavesio, accompagnato da musiche in dialetto del gruppo “Ij Sinch Broch”. Nell’edizione 2025 è andato in scena uno spettacolo teatrale in lingua piemontese, scritto e diretto, come per l’anno precedente, dagli artisti Franca Aiassa e Giuseppe Bordone con Mario Pavesio. Anche in quel caso, le musiche sono state curate dal gruppo ”Ij Sinch Broch”.

Aggiunge l’assessora alla Cultura Antonella Giordano: "Gli appuntamenti degli anni passati hanno registrato un’ottima partecipazione da parte della cittadinanza, affascinata dalla ricostruzione puntuale della “piemontesità”. La Festa del Piemonte desidera coinvolgere un pubblico eterogeneo, rendendo la lingua piemontese accessibile e vivace e unendo momenti musicali a scene teatrali. La serata del 19 luglio 2026 è stata inserita nel calendario ufficiale degli eventi patrocinati dal Consiglio regionale del Piemonte, e si collega ad altre iniziative culturali della Città di Chieri volte a valorizzare lingua, radici e tradizioni piemontesi, come la Vijà a settembre".