Travolto da una vettura, anziano di 86 anni perde la vita

Ancora sangue sulle strade del Torinese. Nel tremendo incidente avvenuto nella mattina di oggi, 15 luglio, all'incrocio tra via Venaria e via Arnò, in zona Madonna di Campagna, ha purtroppo perso la vita un anziano.

Troppo gravi le ferite riportate

La Fiat Panda guidata da un ragazzo ventenne ha investito l'86enne Rodolfo Iachini: l'uomo, trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni Bosco, dopo alcune ore di agonia, ha perso la battaglia per la vita: troppo gravi i traumi riportati.

Il giovane alla guida dell'auto si è fermato ad ha subito chiamato i soccorsi, ma ora rischia di essere accusato di omicidio stradale.