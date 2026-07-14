"Il Granchio Reale" arriva nei quartieri, teatro di burattini gratuito per bambini e famiglie

Un pescatore, un misterioso granchio, un re, una principessa e un principe. Sono questi i protagonisti de "Il Granchio Reale", lo spettacolo di burattini che nelle prossime settimane porterà magia e sorrisi nei quartieri della Circoscrizione 6.

Quattro appuntamenti

La rassegna prenderà il via lunedì 14 settembre alle ore 17.30 in piazza Colosimo, a Villaretto. Il viaggio della compagnia proseguirà il 21 settembre al giardino Saragat, per poi arrivare il 28 settembre al giardino Peppino Impastato.

L'ultimo appuntamento è previsto per giovedì 1 ottobre, sempre alle 17.30, al parco Peccei. Tutti gli spettacoli saranno a ingresso gratuito e pensati per coinvolgere spettatori di tutte le età.

Cultura nei quartieri

L'iniziativa, patrocinata dalla Circoscrizione 6, si inserisce nel percorso di valorizzazione degli spazi pubblici come luoghi di aggregazione. Portare il teatro fuori dalle sale tradizionali significa avvicinare nuovi pubblici, soprattutto i più piccoli, creando momenti di condivisione direttamente nei quartieri.

Una fiaba per grandi e piccoli

Prodotto dal Teatro Carillon, lo spettacolo utilizza il linguaggio semplice e immediato dei burattini per raccontare una storia fatta di fantasia, avventura e personaggi capaci di coinvolgere i bambini. In caso di maltempo gli appuntamenti saranno recuperati in un'altra data, per garantire comunque la possibilità di assistere alla rappresentazione.