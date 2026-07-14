La cinquina del Grand Puy a Miss Mucca a Pragelato

La meticcia Primula è stata scelta come più bella mucca dell’anno e per l’azienda agricola Grand Puy è la quinta vittoria nel concorso ‘Miss Mucca’, la cui 27esima edizione si è tenuta a Pragelato sabato 11 e domenica 12 luglio.

“Primula è un nome che ci piaceva perché ricorda la primavera. Partecipiamo alla manifestazione dal 2000 e avevamo già vinto nel 2009, 2016, 2020, 2024 lo stesso titolo. L’anno scorso per la prima volta abbiamo invece vinto Miss Manza – spiega Francesca Guigas, dell’azienda pragelatese –. La soddisfazione è sempre tanta, siamo contenti e ci fa capire che continuiamo a essere apprezzati nel tempo. Dopo 27 edizioni il nostro lavoro è ancora riconosciuto e fa sempre piacere”.

Il Grand Puy, nell’omonima frazione dove c’è anche il suo agriturismo, ha circa 20 bovini di proprietà che rimangono a Pragelato tutto l’anno.

Al secondo posto a pari merito nella competizione si sono classificate Alpina, razza Valdostana, dell’alpeggio Pradamont di Tiziano Aglì, e Merlu, razza Barà, dell’alpeggio Faussimagna di Scilla Chabert.