A Casalborgone si incontrano arte e scienza

Il 26 luglio il progetto “PoMonf Verde per Giovani” toccherà il comune capofila del progetto: Casalborgone. L’iniziativa, rivolta gratuitamente a ragazzi dai 15 ai 34 anni, è frutto della sinergia tra i Comuni di Albugnano (At), Casalborgone (To), San Sebastiano da Po (To), Lauriano (To), Castagneto Po (To), Berzano San Pietro (At), Moransengo-Tonengo (At) e Aramengo (At).

Il tema della giornata sarà “Armonie Antiche”: un incontro tra arte e scienza per sentire, sperimentare, interpretare e creare. Si parlerà di cambiamenti climatici e musica antica, di sostenibilità e del suono di scenari futuri.

Dice la climatologa Ph.D Anna Pagnone: “Insieme improvvisiamo un percorso musicale, dove suoni antichi e ricerca scientifica dialogano per confrontarsi con le grandi sfide ambientali del nostro tempo. Un viaggio tra armonie, dati ed emozioni che invitano a guardare il mondo con più attenzione e consapevolezza. I cambiamenti climatici influenzano in modo diretto e indiretto moltissimi aspetti della nostra vita. Nonostante ciò, la maggior parte delle persone e degli stati continuano a non affrontare seriamente la situazione. Incontri fra scienza e arte offrono nuove possibilità di collaborazione e sensibilizzazione. L’incontro si terrà in lingua inglese”.

Durante la serata, la Proloco di Casalborgone proporrà: “PoMonf Salute & Benessere - Laboratorio dei sapori: conoscere i prodotti bio locali di Casalborgone”.