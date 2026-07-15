Alla Suoneria di Settimo Torinese la tappa piemontese del Premio Fabrizio De André

Lo Spazio Combo / Suoneria di Settimo Torinese, in via Partigiani 4, ospiterà il 18 luglio alle ore 21 la tappa piemontese della terza edizione di “E ti piace lasciarti ascoltare”, tour nazionale di scouting del Premio Fabrizio De André, progetto-format dedicato alla ricerca e all’incontro di nuovi talenti. Otto gli artisti che sono stati selezionati e che si esibiranno durante la serata davanti a una commissione tecnica composta da Paolo Lucà, presidente onorario della commissione e direttore artistico dello storico Folk Club di Torino; Luisa Melis, direttrice Artistica Premio De Andrè; Teresa Mariano, manager artistico e produttrice culturale; Marinella Venegoni, giornalista e critica musicale; Paolo Stratta, direttore artistico della tappa piemontese del premio e direttore generale del Centro Nazionale di produzione blucinQue Nice. Lo scopo principale del Premio, giunto alla XXV edizione, è quello di stimolare e promuovere giovani autori, compositori, interpreti ed esecutori di musica italiana esordienti o comunque non noti al grande pubblico, che abbiano una creatività libera e scevra da tendenze legate alle mode, ai generi e ai falsi concetti di commerciabilità, per dare spazio a nuove forme di originalità e vitalità nel panorama artistico presente e futuro. L’ingresso per assistere alla serata è a offerta libera, con la possibilità di prenotare il proprio posto su Eventbrite.

Gli artisti in scena, under 35, saranno: Giulia Sarpero, in arte Doolia; Giuseppe Cassone; Nicolò Piccinni; Pietro Spallitta, in arte Pit Le Funk; Francesco Plescia e Andrea Samir Cautela, in arte Sinusoidi; Matteo Palazzolo, in arte Stramare; Valerio Pizzolo, in arte Cesare Blanc; Simone Bevacqua e Monica Maurina, in arte Koranui.

Ogni artista o duo potrà eseguire due brani originali di propria composizione, che siano stati pubblicati da non più di due anni, in italiano o dialetto. Si andrà dalla canzone d’autore classica, al rap, all’indie rock fino al pop.

“Il Premio De André rappresenta un’opportunità concreta per intercettare e sostenere le nuove voci della musica italiana. Siamo felici che la Suoneria possa diventare, anche quest’anno, un luogo d’incontro tra giovani talenti, pubblico e professionisti del settore, contribuendo alla crescita culturale e artistica del territorio”, commenta il direttore artistico, Paolo Stratta.

Al termine di ogni tappa live sarà selezionato un artista, che accederà direttamente alle Semifinali Nazionali, fissate a settembre in località in corso di definizione, del Premio Fabrizio De André 2026.