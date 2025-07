Violenza sessuale, il ginecologo Viale si difende: "Sul mio PC nessuna foto di nudo o parti intime"

Il ginecologo Silvio Viale, tramite il suo avvocato Cosimo Palumbo, fa chiarezza sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Torino nei suoi confronti per il reato di violenza sessuale. Se l'esponente dei Radicali aveva scelto sinora la via del silenzio, oggi esce dal riserbo "per tutelare chi è stato coinvolto nel procedimento come persona offesa o semplicemente informata dei fatti".

"Contestato accuse"

In questi mesi Viale chiarisce di aver fornito "la massima collaborazione ai Pubblici Ministeri". In particolare, dopo aver ricevuto, circa un anno fa l’avviso di conclusione delle indagini contenente nove contestazioni il medico "si è sottoposto ad un approfondito interrogatorio, contestando con forza le accuse, nonostante la difficoltà di ricostruire le visite di ogni singola paziente a distanza di tempo".

"Nessuna foto di nudo sul PC"

Nel dettaglio l'esame dei computer del ginecologo ha permesso di accettare che "non vi sono foto di nudi o di parti intime del corpo femminile, come in precedenza ipotizzato". In questi giorni è arriva la richiesta di rinvio a giudizio: l'udienza preliminare è fissata per il prossimo 15 settembre. Le imputazioni sono scese da nove a quattro.

"Va precisato che, di queste, - chiarisce l'avvocato Palumbo - solo due riguardano le cinque donne che comparivano nel decreto di perquisizione. Per le rimanenti sei ipotesi di reato presumiamo che sia stata richiesta l’archiviazione". "Ci accingiamo quindi ad affrontare l’udienza preliminare, certi di poter dimostrare la insussistenza dei reati contestati nella richiesta di rinvio a giudizio e la correttezza dell’operato del dottor Silvio Viale" conclude il legale.