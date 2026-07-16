Ordinanza per i proprietari di cani: prima la sensibilizzazione poi le multe

Nei prossimi giorni verranno posizionati venti cartelli a Vigone per i proprietari di cani. Riepilogano gli obblighi contenuti nell’ordinanza sindacale del 18 maggio. Dopo un periodo si sensibilizzazione e informazione, la polizia locale partirà con le sanzioni.

“I cartelli sostituiranno quelli esistenti, che sono una decina, e gli altri li posizioneremo dove mancano, per esempio in alcune aree verdi attualmente sprovviste, frequentate da bambini” indica il comandante della Polizia locale Andrea Artino.

L’ordinanza oltre all’obbligo di guinzaglio, di raccogliere le deiezioni e della museruola per i cani di grossa taglia, introduce anche quello di girare con una bottiglietta o uno spruzzatore per lavare subito con l’acqua la pipì dei cani in strada. Una misura adottata anche in altri Comuni del Pinerolese, come Pinerolo.

La sanzione prevista per le infrazioni, se si paga in misura ridotta, è 200 euro.

“Oltre ai cartelli, metteremo anche un cestino zincato per la raccolta delle deiezioni vicino al Museo del Cavallo, perché in quella zona, abbiamo ricevuto diverse lamentele per il comportamento di alcuni padroni di cani” conclude Artino. Alcuni infatti portano il cane sotto i piccoli viali, poi non raccolgono le sue deiezioni, rovinando il decoro di un luogo molto frequentato da persone di tutte le età, non solo per gli eventi al Museo, ma perché ci sono delle panchine all’ombra e il punto acqua.