Verde e accessibilità: il restyling di piazza Villari cancella anche le cattive abitudini

Riqualificazione in corso per piazza Villari e le vie limitrofe. Dopo anni di segnalazioni, il Comune di Torino ha avviato i lavori per la rigenerazione dell’area del quartiere Madonna di Campagna, con interventi mirati su viabilità, arredo urbano e accessibilità che diventano realtà grazie ai fondi del Pnrr.

Partito il cantiere

A confermarlo, nel corso di una commissione a tema, è il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 5, Bruno Francavilla, che spiega: “I lavori sono partiti cinque giorni fa e si è già proceduto con l’abbattimento delle barriere architettoniche: installate discese per disabili e allargati i marciapiedi lungo piazza Villari e via Viterbo, dove sorgerà la nuova biblioteca. Una zona che versava in condizioni precarie e ora sta cambiando”.

Nel dettaglio, sono stati messi in sicurezza i marciapiedi, sostituite le assi delle panchine, posati cordoli e marmette, e realizzati camminamenti interni. Lo riferisce il coordinatore all’Ambiente della 5, Giorgio Tassone, che aggiunge: “Abbiamo allargato i tornelli nelle zone alberate per ridurre il cemento attorno alle radici e far respirare meglio gli alberi". È in corso anche la valutazione per l’installazione di fioriere con sedute e arbusti alti fino a 1,5 metri.

Nuovo attraversamento

Un altro nodo importante è la sicurezza: è stato creato un nuovo attraversamento pedonale verso l’oasi ecologica di via Borgaro, per facilitare il conferimento dei rifiuti in sicurezza. I parcheggi saranno regolamentati e realizzati con autobloccanti, per evitare l’invasione di auto nelle zone verdi appena rimesse a nuovo. Malasosta che per tanti anni è stata di casa.

Ma non mancano le perplessità. Come quelle del commerciante di via Borgaro, Francesco Vergata: “Nei giardini Daolio manca ancora una pianta che non è mai stata ripristinata. Inoltre il progetto dell’aiuola mi sembra poco durevole: temo che gli atti vandalici lo metteranno a dura prova. E la questione parcheggi continua a preoccuparmi”.

Intanto il Comune guarda avanti: in programma anche la riqualificazione dell’area taxi con l’inserimento di verde, per restituire il giusto decoro a una zona che, forse, è stata troppo a lungo trascurata.