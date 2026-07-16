Torino riscopre i suoi tram storici, la linea 7 punta a diventare un'attrazione turistica

Non solo un mezzo di trasporto, ma un viaggio nella memoria storica della città. E' il destino dei tram storici di Torino, destinati a trasformarsi sempre più in un elemento di attrazione culturale e turistica.

Durante l'ultima Commissione Mobilità in Circoscrizione 1 il presidente dell'Atts – Associazione Torinese Tram Storici Ets - Roberto Cambursano, ha illustrato attività, progetti e prospettive di un patrimonio considerato unico nel panorama italiano.

Un incontro che, nelle intenzioni del centro civico, rappresenta il primo passo verso una collaborazione più strutturata tra istituzioni, associazione e realtà del territorio per far conoscere maggiormente un'eccellenza che già oggi coinvolge cittadini e visitatori.

Un museo che viaggia sui binari della città

Fondata nel 2005, Atts ha costruito negli anni un vero e proprio "museo in movimento". Le vetture storiche recuperate e restaurate non sono semplicemente conservate come pezzi da collezione, ma tornano a circolare lungo le strade torinesi, offrendo un'esperienza immersiva nella storia del trasporto pubblico.

Salire su questi tram significa attraversare epoche diverse della città, osservando piazze, vie e monumenti da una prospettiva particolare: quella dei mezzi che hanno accompagnato generazioni di torinesi.

Nel corso degli anni l'associazione ha sviluppato anche numerose iniziative divulgative e culturali. Tra gli appuntamenti più conosciuti c'è il Trolley Festival, tradizionale evento di dicembre dedicato agli appassionati e alle famiglie, ma sono numerose anche le collaborazioni con manifestazioni cittadine come la Notte delle Arti, Archivissima e le Giornate FAI.

Particolare attenzione è stata dedicata anche a progetti tematici come "Il Tram al Femminile", iniziativa nata per raccontare il rapporto tra donne e trasporto pubblico attraverso la storia della città.

La Linea 7

Al centro della commissione è finita soprattutto la linea 7, considerata una delle principali vetrine del patrimonio tranviario storico cittadino. La linea, gestita grazie alla collaborazione tra Atts, Comune di Torino e Gtt, riprende idealmente il percorso della storica "Linea dei Viali" inaugurata nel 1893 e oggi rappresenta un collegamento tra valorizzazione culturale e mobilità sostenibile.

Un tram che attraversa il centro storico diventando non soltanto un servizio dedicato agli appassionati, ma anche un modo alternativo per scoprire Torino. Secondo la Circoscrizione 1, proprio la linea 7 può diventare il punto di partenza per nuove strategie di promozione turistica, con una comunicazione più efficace e un'offerta più integrata con gli eventi.

A margine dell'incontro, il coordinatore all'Urbanistica della Circoscrizione 1, Francesco Martinez, ha sottolineato l'importanza di strutturare un percorso condiviso. "L'obiettivo è costruire una collaborazione continuativa che permetta di aumentare la visibilità delle linee storiche - spiega Martinez -, migliorare la comunicazione verso cittadini e turisti e individuare nuove iniziative capaci di valorizzare il patrimonio tranviario. Per Torino, città che ha fatto della mobilità pubblica una parte della propria identità, i tram storici possono diventare sempre più un biglietto da visita".