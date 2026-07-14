Da Mirafiori a Sassi sino a Parella: ecco la mappa delle riasfaltatura estiva a Torino

Estate di cantieri a Torino. Complice le vacanze che - se non svuotano completamente il capoluogo come accadeva in passato, comunque riducono di molto la presenza di automobilisti e le persone in città - è in programma un fitto elenco di riasfaltature, ma non solo. Ci saranno anche interventi ai marciapiedi, con l'obiettivo di abbattere le barriere architettoniche.

Disagi per i torinesi

Da nord a sud e da est sono ad ovest, i torinesi vedranno al lavoro gli operai per la sistemazione delle strade. Interventi che inevitabilmente porteranno qualche disagio perché incideranno sulla viabilità, restringendo le carreggiate, chiudendo intere strade o costringendo i mezzi pubblici a deviare il loro percorso. E saranno più del solito i cantieri: sono previsti maggiori fondi destinati alla manutenzione stradale, grazie ai 32 milioni messi a disposizione da qualche mese da Fondazione Crt.

La mappa dei lavori

Da Mirafiori a Sassi, fino al centro di Torino, Parella e Barriera sono partiti o partiranno entro la fine dell'estate i lavori di riasfaltatura.

Ecco l'elenco delle strade dove saranno in azione ruspe e betoniere: strada Altessano (Est); strada del Cascinotto; strada Superga (avvio) via Plava; corso Unione Sovietica; strada Altessano (Ovest); piazza Derna; piazzale Rostagno; via Valeggio; via Massari (Fronte Gtt) corso Giulio Cesare; via Anselmetti; corso Re Umberto; corso Sacco e Vanzetti; viale Torino; via Germagnano; via Servais; Strada Antica di Collegno; via Villa Giusti; strada dei Ronchi (avvio); via Carrera; via Principe Tommaso (marciapiedi), corso Tassoni; corso Vercelli (carreggiate); corso Croce; piazza Solferino; piazza Carlo Emanuele II; via Frejus; via Monte Asolone; strada di Lanzo; via Noasca; via Rueglio; via Drusacco; via Sansovino; Lungo Stura Lazio; strada Traforo del Pino; via Poliziano; via Carcano; strada Del Portone; via Ogliaro; strada Val San Martino; corso Moncalieri.