Mirafiori: "Si inseguono e si stanno sparando". Intervento della Polizia nella zona delle case popolari: trovate pistole e un machete

"Si inseguono nella strada e si stanno sparando". Questo l'allarme che ieri sera intorno alle 22 è stato lanciato da alcuni residenti di Mirafiori, in particolare nella zona di via Fleming, poco distante da strada delle Cacce e via Barbera.

In particolare, la segnalazione riferiva di questi comportamenti pericolosi nei pressi di una bocciofila. Gli agenti della Scientifica, approfondendo le ricerche all'interno della bocciofila, hanno trovato uno zaino con due pistole, un fucile e un machete. Si stanno eseguendo ulteriori indagini per capire se sono state quelle le armi che hanno causato gli spari sentiti dai residenti.

Per quanto riguarda le persone coinvolte, invece, gli agenti sono riusciti a rintracciare soltanto una persona, ma non è stato possibile al momento ricostruire nulla di più. Non risulterebbero comunque feriti.



Proseguono tuttavia le indagini alla ricerca di testimonianze che possano risultare utili a ricostruire gli eventi e individuare eventuali responsabili.