Lingotto Fiere, passo in avanti per l'acquisizione da parte di Camera Commercio e Compagnia San Paolo

Passo in avanti per l'acquisizione e successiva riqualificazione del Lingotto Fiere da parte di Camera di Commercio e Compagnia di San Paolo: le due realtà hanno infatti siglato un Memorandum of Understanding. Un'operazione di cui non si conoscono ancora i dettagli economici: prima di sapere la cifra finale che i due enti verseranno a Gl Events per il polo fieristico, è necessario una valutazione immobiliare di diversi enti, tra cui il Demanio.

Call aperta

Dopo mesi però di trattative più o meno sotterranee, questo sicuramente è una novità. Della partita, come annunciato più volte un passato dal governatore Alberto Cirio, sarà anche la Regione. E CamCom e Compagnia lanciano un call anche alle altre istituzioni.

I commenti

“Partiamo in due, ma siamo ovviamente aperti alla partecipazione delle altre realtà cittadine e di tutti i soggetti che possano essere interessati ad avere un ruolo in questo progetto. Un investimento che riteniamo altamente strategico per favorire l’attrattività del territorio e portare beneficio a tutte le categorie economiche” dichiara Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di commercio di Torino.

“Crediamo che la competitività delle città si costruisca attraverso una visione di lungo periodo e una collaborazione solida tra istituzioni, imprese e comunità. È in questa prospettiva che abbiamo scelto di accompagnare un progetto di sviluppo capace di produrre valore economico e culturale e di rafforzare l’attrattività del territorio”, dichiara Marco Gilli, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Parola a Gl Events

"La nostra priorità - commenta Gabor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia - resta continuare a sviluppare e valorizzare Lingotto Fiere, garantendo ai nostri clienti, partner e stakeholder un'offerta di qualità e un calendario di eventi sempre più attrattivo".

A fargli eco Christophe Cizeron, presidente e amministratore delegato di GL events Venues: "Il fatto che importanti istituzioni del territorio guardino a Lingotto Fiere come a un'infrastruttura strategica per il futuro di Torino rappresenta un riconoscimento del valore costruito nel tempo e del potenziale di crescita del sito". "Sotto la gestione di GL events, il polo ha rafforzato il proprio posizionamento nel panorama fieristico e congressuale, attirando eventi di rilievo e contribuendo all'attrattività e al dinamismo economico del territorio" conclude.

L'obiettivo

Il Lingotto Fiere è principale polo espositivo del Piemonte, con oltre 100.000 mq di spazi. La struttura ospita eventi di rilievo internazionale (come il Salone del Libro e Artissima), ma gli spazi sono ormai desueti per questo tipo di eventi. L'accordo porta a finalizzare l'acquisto e la riqualificazione del complesso, con l'obiettivo strategico di valorizzare il sistema fieristico e congressuale torinese per lo sviluppo economico del Nord-Ovest, favorendo l'attrazione di investimenti, talenti, grandi eventi e nuove opportunità per il tessuto imprenditoriale locale.

I prossimi step sono la valutazione finanziaria dell'operazione, cioè quanto costerà acquistarlo; la negoziazione con le proprietà; la successiva verifica di congruità dell'accordo da parte dell'Agenzia del Demanio; infine, l'espletamento delle procedure necessarie all'approvazione dell'investimento da parte della Camera di commercio.