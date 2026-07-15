Tutela e marchi, Urso tifa per il Gianduiotto: "Merita l'Igp, il Tar Lazio lo riconosca'

Con il nuovo regolamento "che consente la registrazione e quindi la tutela delle indicazioni geografiche artigianali e industriali, non più solo agroalimentari", "abbiamo già supportato il deposito di 19 domande di riconoscimento", tra cui il vetro di Murano e la ceramica di Caltagirone, "e altre sono in procinto di essere avviate a riconoscimento".



In merito al caso specifico del gianduiotto di Torino, "auspichiamo che il Tar del Lazio, a cui si è rivolto chi vuole ostacolare questo riconoscimento, riconosca invece che questo progetto, frutto del lavoro di intere generazioni, ha tutti gli elementi per essere riconosciuto come indicazione geografica". Lo dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo in question time alla Camera, sulle iniziative volte a valorizzare il comparto artigianale legato alla produzione del gianduiotto.