Nel Torinese ultime ore di caldo: da lunedì temperature più basse con l'aria del nord Europa

Ancora qualche giorno di caldo oltre la media e poi le temperature da lunedì torneranno ad essere normali per luglio. Qualche temporale soprattutto sui settori alpini settentrionali potrà mitigare temporaneamente la calura di quelle aree.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 17 a lunedì 20 luglio.

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature. Al pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, in particolare su Piemonte settentrionale, con locali rovesci o temporali, anche di forte intensità.

Temperature massime ancora oltre i 32/33 °C, in aumento tra oggi e domani con picchi fino 35/36 °C, e poi in calo da domenica. Minime oltre 23-24 °C fino a domenica, poi in calo da lunedì. Ancora umidità piuttosto alta e forte sensazione di afa oggi, domani più secco e più sopportabile anche se più caldo.

Ventilazione in generale debole e a regime di brezza in pianura, tranne sabato e domenica in cui sulle pedemontane ci potranno essere raffiche di Foehn.

Tendenza successiva

L'alta pressione scenderà leggermente verso sud lasciando spazio ad aria dal nord Europa leggermente più fresca, che farà tornare le temperature sui valori normali di luglio senza fenomeni rilevanti al momento. Questo almeno fino a giovedì, poi potrebbe esserci un nuovo rinforzo dell'anticiclone nel weekend.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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Torino

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