Donna sale sul tetto e minaccia di buttarsi giù

Una donna è salita sul tetto e minaccia di buttarsi giù. Da qualche decina di minuti il tratto di corso Torino a Pinerolo, tra piazza Vittorio Veneto e piazza Facta, è bloccato dai carabinieri e dai mezzi dei Vigili del fuoco. L'area è stata circoscritta compresi i portici ottocenteschi e militari e pompieri sono saliti sul tetto per dissuadere la donna, che si sposta su e giù nervosamente sul lungo caseggiato dell'ottica e dei locali, dopo essersi sporta più volte.

Poco dopo le 22 la donna si è seduta sul bordo del tetto e parla con un vigile del fuoco.

Il traffico è stato deviato, con un pullman che ha dovuto anche fare retromarcia per uscire dalla zona che è stata isolata.

Mentre all'altezza dell'ortopedia è stato posizionato un materasso da salto.

Aggiornamento

La giovane donna è stata tratta in salvo verso le 22,30 e progressivamente si sta liberando l'area.

È la stessa persona che già la mattina del 6 marzo era salita sullo stesso porticato per buttarsi giù, con il padre che l'aveva convinta a scendere.