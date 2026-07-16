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Cronaca | 16 luglio 2026, 21:56

Donna sale sul tetto e minaccia di buttarsi giù

Vigili del fuoco e carabinieri hanno bloccato corso Torino a Pinerolo

Donna sale sul tetto e minaccia di buttarsi giù

Una donna è salita sul tetto e minaccia di buttarsi giù. Da qualche decina di minuti il tratto di corso Torino a Pinerolo, tra piazza Vittorio Veneto e piazza Facta, è bloccato dai carabinieri e dai mezzi dei Vigili del fuoco. L'area è stata circoscritta compresi i portici ottocenteschi e militari e pompieri sono saliti sul tetto per dissuadere la donna, che si sposta su e giù nervosamente sul lungo caseggiato dell'ottica e dei locali, dopo essersi sporta più volte.

Poco dopo le 22 la donna si è seduta sul bordo del tetto e parla con un vigile del fuoco. 

Il traffico è stato deviato, con un pullman che ha dovuto anche fare retromarcia per uscire dalla zona che è stata isolata.

Mentre all'altezza dell'ortopedia è stato posizionato un materasso da salto.

Aggiornamento 

La giovane donna è stata tratta in salvo verso le 22,30 e progressivamente si sta liberando l'area.

È la stessa persona che già la mattina del 6 marzo era salita sullo stesso porticato per buttarsi giù, con il padre che l'aveva convinta a scendere.

Marco Bertello

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