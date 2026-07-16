Ladri nei locali di Radio Beckwith a Luserna San Giovanni: “Lo studio trovato a soqquadro”

Un furto che spiazza, non tanto per il valore degli oggetti portati via, ma perché ha preso di mira Radio Beckwith Evangelica, una voce importante del territorio e del mondo valdese. Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio la sede di Rbe a Luserna San Giovanni, in Villa Olanda, è stata presa di mira da ladri che hanno prelevato attrezzature informatiche ed elettroniche e hanno messo a soqquadro uno studio, rompendo dell’attrezzatura e rovesciando una bibita sul pavimento.

“Ce ne siamo accorti nella mattinata di domenica, avvertiti da chi lavora per la Diaconia valdese sempre a Villa Olanda. Il valore dell’attrezzatura rubata non è alto, si aggira sui mille euro, ma è forte il dispiacere di aver trovato lo studio ridotto così male” commenta Raffaele Gonnet, presidente dell’associazione culturale Francesco Lo Bue che gestisce la radio.

Dallo studio sono stati portati via schermi, pc e tablet. Un’attrezzatura che sembrava mancare è poi stata ritrovata nascosta in giardino. È la prima volta che in radio accade una cosa del genere.

“Abbiamo denunciato il fatto ai carabinieri e ripulito lo studio per poi ripartire con la normale attività – racconta Gonnet –. Fortunatamente infatti l’attività radiofonica non è stata compromessa”.

Il gruppo MoreNews esprime solidarietà alla redazione di Radio Beckwith per quanto accaduto.