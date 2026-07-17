Omicidio a Collegno: automobilista accoltella pedone dopo una lite

Lite tra un pedone ed un automobilista degenera in un accoltellamento mortale: a perdere la vita Antonio Greco, di 80 anni. E' accaduto nella tarda serata di ieri in piazza IV Novembre Collegno, dove il conducente di una vettura ed il pensionato hanno iniziato a discutere per questioni di viabilità stradale.

L'anziano sembra stesse attraversando la strada, quando sarebbe sopraggiunto il conducente che avrebbe suonato il clacson per farlo spostare.

Perde la vita 80enne

Da lì sarebbe nato il diverbio: al culmine l'automobilista ha estratto un coltello, per poi colpire con un fendente fatale l'avversario. A perdere la vita Greco, classe 1946, per cui non c'è stato nulla da fare. Dopo il gesto, accaduto intorno alle 23, l'aggressore si è dato immediatamente alla fuga a bordo della sua Citroën.

Le indagini, scattate immediatamente da parte dei Carabinieri della Compagnia di Rivoli, hanno consentito di fermare nella notte un uomo sospettato di essere il presunto autore dell’omicidio. Al momento sono in corso le indagini dei militari.