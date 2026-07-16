Rientra dal lavoro e trova l'auto saccheggiata: "Era parcheggiata al capolinea del 4"

Una giornata di lavoro conclusa con un'amara sorpresa. È quanto racconta la proprietaria di un'auto ritrovata gravemente danneggiata nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, nel parcheggio del capolinea del tram 4, tra strada Castello di Mirafiori e corso Unione Sovietica.

A testimoniare l'accaduto sono le fotografie pubblicate sui social, accompagnate dal messaggio: "Questa è la mia macchina come l'ho ritrovata ieri pomeriggio alle 16 dopo il lavoro".

Dalle immagini diffuse dal proprietario sembrerebbe che ignoti abbiano tentato, con tutta probabilità, di forzare il nottolino della portiera senza riuscire ad aprire il veicolo. A quel punto avrebbero infranto uno dei finestrini per introdursi nell'abitacolo (il vetro, infatti, è stato disintegrato).

Una volta all'interno, il mezzo sarebbe stato completamente messo a soqquadro, con il contenuto rovistato, probabilmente nel tentativo di trovare oggetti di valore o effetti personali da asportare. Purtroppo non una novità: nè in città, dove furti di questo tipo vanno per la maggiore (anche di giorno) nè al capolinea di Mirafiori Sud, dove molti sono gli utenti che ci hanno segnalato danni in serie ai veicoli in sosta.