Paura in via Saint Bon: auto prende fuoco in mezzo alla strada, intervengono i Vigili del Fuoco

Attimi di panico questa mattina in via Saint Bon, nel cuore della Circoscrizione 7, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco in mezzo alla carreggiata. Le cause dell’incendio restano da stabilire, ma la scena ha subito attirato l’attenzione di residenti e automobilisti: una densa colonna di fumo si è alzata verso il cielo, visibile anche a distanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme rapidamente, evitando che l’incendio si propagasse ad altri veicoli o edifici vicini.

A denunciare l'accaduto è stata la consigliera della Lega della Circoscrizione 7, Daniela Rodia. Non si registrano feriti.