Addio a Mario D’Antino, voce dei disabili del quartiere Bertolla

E' morto a 70 anni per un brutto male, Mario D'Antino, residente alle case popolari di strada della Verna (alla Bertolla). Molto conosciuto in zona per le sue battaglie contro le barriere architettoniche, nel 2020 aveva avviato una raccolta firme indirizzata al Cit (Consorzio Intercomunale Torinese) per chiedere di intervenire con una messa in sicurezza di strade e marciapiedi a pezzi.

Mario, ipovedente e già residente in Barriera, era un po' il portavoce di tutte quelle famiglie che in casa avevano almeno un disabile. "Ci sono persone che quotidianamente non riescono a spostarsi con i propri mezzi a causa delle condizioni del manto stradale" raccontava. E questo lui non lo poteva proprio tollerare. Così accompagnato dai suoi figli aveva girato di casa in casa per portare avanti la sua petizione (che andava anche a vantaggio di chi non aveva problemi di deambulazione).

Molte delle sue battaglie sono state portate avanti nelle sedi istituzionali dall'ex consigliere della Circoscrizione 6, oggi in Comune, Domenico Garcea che ha voluto ricordarlo come "una persona che si è spesa molto per il bene del territorio".

I funerali si terranno sabato 19 luglio, alle 11, nella chiesa Risurrezione del Signore, in via Monte Rosa 150. Il rosario verrà celebrato questa sera, alle 17.30, nella stessa chiesa.