Perrero: la memoria di Gabriele Campana ora abita in un giardino

A nemmeno un anno dalla chiusura dello Spazio a lui intitolato a Perosa Argentina, la memoria dell’artista torinese Gabriele Campana ha trovato casa a Perrero. Questa volta non tra quattro mura ma in un giardino del paese, al limitare del bosco.

Il ‘Giardino dell’Arte’ è il nuovo progetto dei genitori di Gabriele, Daniela Demarie e Mario Campana, sempre con il supporto di Lilium Art Gallery. Viene inaugurato oggi, sabato 18 luglio, alle 16,45, in via Pettinati 8, vicino al ‘palazzetto’. Già oggi il giardino ospita una decina di opere d’arte donate dai loro autori per l’iniziativa.

“Si tratta di un terreno privato dei coniugi Campana, ma a disposizione della collettività, pensato non semplicemente come uno spazio espositivo all’aperto, ma un luogo di incontro, partecipazione e crescita” spiega per Lilium Giuliana Salvai.

Dipinti su losa, sculture in legno e opere plastiche, sono le creazioni tra cui si potrà passeggiare già da oggi, grazie alla generosità di artisti del territorio: “Ma facciamo un appello anche ad altri artisti: chi desidera donare un’opera può contattarci per candidarsi ed entrare a far parte del percorso espositivo – esorta Salvai –. Deve essere un manufatto resistente agli agenti atmosferici che contribuirà così a far vivere nel tempo un progetto che unisce arte, memoria e impegno sociale”.