Torinesi col piede pesante: il Comune nel 2025 ha incassato quasi 1,4 milioni. Collegno, Rivoli e Beinasco ancora di più

Torinesi e piemontesi con il piede sull'acceleratore. Anche troppo, tanto da finire nella trappola degli autovelox (fissi o mobili), dei tutor e degli altri strumenti di rilevazione. Lo dice l'ultima indagine di Facile.it, che per il 2025 quantifica un totale di 39 milioni di euro di multe pagate da chi vive (e si sposta in auto) nella nostra regione.

A Torino incassi per quasi 1,4 milioni

Torino, da sola, ha raggiunto quasi quota 1,4 milioni di euro (per la precisione, 1.394.189). Ma c'è chi ha realizzato un incasso ancora superiore, nella prima cintura: si tratta di Beinasco, che lo

scorso anno ha incassato un importo pari a 2.321.176 euro, Collegno, con 1.723.168 euro e Rivoli, con 1.410.520 euro. La Città metropolitana, invece, arriva a quota 2 milioni di euro.

Dopo Strevi (in provincia di Alessandria), la provincia di Torino ricompare al sesto posto con Pinerolo (1.172.726 euro), quindi Costigliole d'Asti (842.909 euro) e ancora i Comuni vicino a Torino: Chieri (832.671 euro), La Loggia (822.572 euro) e Ivrea (699.993 euro).

Quanto agli altri capoluoghi, Alessandria ha incassato 8.973 euro, Cuneo 7.318 euro e Asti 2.067 euro.

Boom di incidenti d'auto

Ma l'estate, con più persone che si mettono in movimento con le autovetture, porta anche a un aumento degli incidenti stradali. Nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025, a livello nazionale, si sono verificati più di 48mila incidenti stradali con lesioni a persone, vale a dire il 28% del totale, con un picco a luglio quando si sono verificati più di 17mila sinistri. In Piemonte, nello stesso periodo, ci sono stati 2.706 sinistri con lesioni a persone, con un picco a luglio di 1.021 incidenti. E proprio l’eccessiva velocità, purtroppo, è spesso la causa di questi scontri.