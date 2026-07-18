Lunedì l'ultimo saluto alla giovane vittima del terribile incidente di Venaria

Quando una vita viene spezzata da un incidente è sempre una tragedia, quando capita ad una ragazza di appena 24 anni lo è ancora di più. Mercoledì Claudia Mastrovalerio è morta a seguito di un terribile schianto in moto contro uno spartitraffico a Venaria.

Una notizia che ha gettato nello sconforto amici e parenti, ad iniziare dalla mamma Marinella e dal padre Antonio, per proseguire con la sorella Nicole, il fidanzato Loris e tutti coloro che la conoscevano. Lunedì 20 luglio alle 10.30, nella chiesa San Giuseppe Benedetto Cottolengo di corso Potenza 136 a Torino, sono in programma i funerali della giovane Claudia. Il rosario sarà celebrato invece domani, domenica 19, dalle ore 18 nella stessa chiesa.