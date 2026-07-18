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Cronaca | 18 luglio 2026, 10:03

Lunedì l'ultimo saluto alla giovane vittima del terribile incidente di Venaria

Claudia Mastrovalerio ha perso la vita ad appena 24 anni

Claudia Mastrovalerio ha perso la vita ad appena 24 anni

Claudia Mastrovalerio ha perso la vita ad appena 24 anni

Quando una vita viene spezzata da un incidente è sempre una tragedia, quando capita ad una ragazza di appena 24 anni lo è ancora di più. Mercoledì Claudia Mastrovalerio è morta a seguito di un terribile schianto in moto contro uno spartitraffico a Venaria.

Una notizia che ha gettato nello sconforto amici e parenti, ad iniziare dalla mamma Marinella e dal padre Antonio, per proseguire con la sorella Nicole, il fidanzato Loris e tutti coloro che la conoscevano. Lunedì 20 luglio alle 10.30, nella chiesa San Giuseppe Benedetto Cottolengo di corso Potenza 136 a Torino, sono in programma i funerali della giovane Claudia. Il rosario sarà celebrato invece domani, domenica 19, dalle ore 18 nella stessa chiesa.

redazione

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