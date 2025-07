Morto il 76enne investito a Piossasco in via Susa: l'automobilista rischia una denuncia per omicidio stradale

Non ce l'ha fatta Nicola Villella, il 76enne di Piossasco che è stato investito lo scorso 21 giugno insieme ad un altro anziano in via Susa, all'altezza dell'incrocio con via Cavour.

L'uomo era stato ricoverato all'ospedale Cto di Torino, ma le sue condizioni sono peggiorate col passare dei giorni fino al decesso, avvenuto mercoledì 16 luglio.

Il funerale si svolgerà nel pomeriggio di martedì 22 luglio nella chiesa parrocchiale dei Santi Apostoli in via Pinerolo.

Il secondo anziano coinvolto nell'incidente era stato dimesso dopo pochi giorni. Il conducente dell'auto si era fermato e aveva chiamato i soccorsi, ora rischia una denuncia per omicidio stradale.