L'emergenza caldo fa spostare i funerali al cimitero di Moncalieri

L'eccezionale ondata di calore con cui la provincia di Torino sta facendo i conti da settimane ha convinto il Comune di Moncalieri ad adottare una scelta (oraria) ben precisa: niente funerali tra le 12.30 e le 16, cerimonie solo al mattino e dopo la metà del pomeriggio.

Varata un'apposita ordinanza

Il neo sindaco Lorenzo Mauro nei giorni scorsi ha emanato un'apposita ordinanza per evitare che le esequie si possano svolgere nelle ore più calde della giornata. Una scelta che va in scia al recente provvedimento approvato dalla Regione Piemonte e che riguarda le attività lavorativa nel settore agricolo, nei cantieri edili, nella logistica e soprattutto per coloro che svolgono attività di consegna come i rider e i fattorini. Il Comune di Moncalieri ha esteso l'ordinanza ai funerali a seguito della "eccezionale ondata di caldo, con elevate temperature e da alto tasso di umidità" di questo periodo.

Giorni e orari per le cerimonie

Immediatamente è stata informata la Eureka, società appaltatrice dei servizi cimiteriali, che proprio con riferimento alla tutela dei lavoratori dall’ondata di calore, chiedeva di spostare lo svolgimento delle funzioni in fascia oraria diversa dall’intervallo compreso tra le 12.30 e le 16.

Di conseguenza, le cerimonie si potranno svolgere dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 11.30 e il pomeriggio tra le 16 e le 17 per i funerali a seguito di decessi avvenuti in abitazioni private , mentre il sabato potranno svolgersi unicamente tra le 8 e le 11.30 del mattino.