Il progetto "T-shirt In>Action & Now?" sbarca al Barattolo di Via Carcano

Il progetto "T-shirt In>Action & Now?", format laboratoriale di Hòferlab ass. cult., utilizza dal 2018 la t-shirt come dispositivo educativo per raccontare gli impatti della fast e ultra fast fashion, affrontando i temi della sostenibilità ambientale, della legalità e della giustizia sociale lungo l'intera filiera produttiva globale.

Sabato 25 luglio, dalle ore 9:00 alle 12:00, il penultimo laboratorio estivo sul territorio di Vanchiglietta sbarca ufficialmente presso l'area Il Barattolo in Via Carcano per un'edizione speciale. Guidato dall'artista Sara Conforti Hòfer (direttrice artistica di Hòferlab) e realizzato in collaborazione con l'Associazione Vivi Balon, l'incontro inizierà con 30 minuti dedicati all'approfondimento degli impatti della moda globale, seguiti da mezz'ora di introduzione all'uso consapevole della macchina per cucire finalizzato all'autoproduzione, aperta a tutta la cittadinanza.

A seguire, i partecipanti (massimo 10 iscritti, con prenotazione obbligatoria) continueranno l'opera partecipata - che ha già coinvolto un centinaio di ragazzi sul territorio - imparando il ricamo esperienziale per cucire a mano i propri claim dedicati alla legalità nelle filiere della moda, in vista della mostra finale prevista per dicembre 2026. Questa sezione laboratoriale pratica è specificamente rivolta ai giovani under 30.

L’ultimo appuntamento del ciclo estivo si terrà invece lunedì 27 luglio, dalle ore 16:30 alle 19:30 in Via Balbo. Questo incontro, dedicato agli under 20, è organizzato in collaborazione con il Comitato Vanchiglia Insieme. Dopo la pausa estiva, i laboratori riprenderanno regolarmente in autunno.

“Pensiamo - dichiarano Luca Deri, presidente della Circoscrizione 7, e Marta Sara Inì, coordinatrice all'Ambiente - che sia un bel momento che valorizzi l’importanza del riuso e il valore aggiunto dell’economia circolare, tutti temi cari al mercato del Barattolo per ridare nuova vita agli oggetti e creare una nuova storia e identità. Sarà un'ottima occasione da condividere insieme alla cittadinanza, ai responsabili di Vivi Balon e alla città”.

Un progetto di Hòferlab Associazione culturale con la direzione artistica di Sara Cnforti Hòfer - nell’ambito dell'Avviso pubblico "Bruno Caccia Promozione della Legalità", con il sostegno della Città di Torino - Fondazione per la Cultura Torino con il patrocinio di Circoscrizione 7 Torino, e si avvale della collaborazione di ReMida Torino, UniTo (Dipartimento di Economia e Statistica), Humana People to People Italia, CNA Federmoda, l’I.C. Gino Strada e molti altri partner territoriali.

Informazioni e iscrizioni: hoferlabproject@gmail.com Mob. +39 393 4093036